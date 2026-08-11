兆基屋管帳戶遭列警示 刑事告訴波及金流

趙姬投資財務風暴持續延燒，兆基屋管也遭波及。有民眾前往台北市南港一處派出所報案遭詐欺，導致兆基往來銀行帳戶交易受到限制後，兆基屋管今（11）日發出聲明證實，因特定人士向警方提出刑事告訴，造成公司部分銀行帳戶遭列為警示帳戶，並進一步影響其他往來銀行帳戶正常交易功能，已對日常收付款及營運資金調度造成重大影響。

兆基表示，依目前掌握資料，告訴人所涉及的相關投資為2021年間事件，牽涉不同公司、投資標的及法律關係，其中僅有部分少數金額款項與兆基有關，其餘涉及的公司債、投資標的及相關權利義務，並非均由兆基發行、募集或負擔，不應將不同公司及法律關係混為一談。

兆基並強調，與告訴人之間曾存在的相關款項，早已於先前年度完成清償，並有金融交易紀錄、清償證明及匯款憑證可供查證，否認有以投資名義詐取財物的主觀犯意或客觀行為。

不過，警示帳戶效應已實際衝擊兆基營運。兆基坦言，目前銀行帳戶受到管制，已影響公司日常收付款、員工薪資、合作廠商款項、客戶交易及營運資金調度，影響範圍可能進一步波及員工、客戶、供應商及合作夥伴。

由於兆基為國內大型包租代管業者，日常營運涉及房客租金收取、房東租金支付等大量金流，帳戶交易受限是否影響房東、房客權益也受到關注。兆基表示，已向承辦警察機關提出說明及異議，將提供交易文件、匯款資料、清償證明及帳務紀錄，籲請檢警儘速釐清交易主體與資金流向，並在確認未涉及詐欺犯罪後協助解除帳戶警示及相關交易限制。