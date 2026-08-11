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人口連31個月負成長

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

台灣總人口數持續下探，內政部昨（10）日公布7月新生兒人數僅7,906人，死亡人數17,119人，是出生人數的2.17倍。截至7月底，全台人口降至2,323萬5,002人，較前一個月再減8,563人，人口已連31個月負成長，總人口續寫新低。

根據內政部統計，7月出生人數7,906人，較去年同期減少1,033人、年減11.5%，較6月增加582人、月增7.9%，但仍低於8千人，平均每5.6分鐘才有一名嬰兒出生，折合年粗出生率為千分之4.01。

觀察今年以來，各月出生人數都不到1萬人，最慘是5月僅6,832名嬰兒出生，最多則是在3月，但也僅8,798名，前七月累計僅54,250名新生兒出生。

相較之下，7月死亡人數共17,119人，較去年同期增加273人、年增1.62%，平均約每2.6分鐘死亡1人。單月死亡人數比出生人數多出9,213人，人口自然增加持續呈現負值。

社會增加方面，7月人口淨遷入650人，仍不足以抵銷人口自然減少。截至7月底，全台總人口2,323萬5,002人，較6月底減少8,563人；與去年同期相比更減少10萬2,934人、年減0.44%。

從縣市來看，7月粗出生率以台東縣千分之6.06最高，其次為雲林縣千分之5.29、連江縣千分之5.18；最低則是基隆市千分之2.1，其次為台南市千分之3.14、嘉義縣千分之3.36。

人口持續老化，截至7月底，65歲以上人口477萬3,519人，占總人口20.54%。

人口 新生兒 內政部

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