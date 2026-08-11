七成勞工月薪低於4.8萬 領不到平均薪資比率攀高

主計總處昨（10）日公布今年上半年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為48,981元，年增2.88%，薪資持續成長，但領不到平均月薪的受僱員工比率，首度超過七成、達70.03％，寫下史上新高。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，全體受僱員工經常性薪資低於平均數的比率升至70.03%，除了高薪族群拉高平均數外，近期觀察也發現，外籍移工與部分工時（如兼職、打工族等）員工人數增加，可能也是推升比率的重要因素。

若單看本國籍全時受僱員工，低於平均薪資的比率其實逐年下降，從2024年上半年70.93%、2025年上半年70.49%，降至今年上半年70.3%。譚文玲指出，這顯示全體受僱員工低於平均薪資比率走高，不能完全以高薪族群拉高平均數來解釋。

譚文玲指出，近年外籍移工及部分工時員工人數成長速度相對較快。以產業外籍移工來看，去年6月約52.7萬人，今年6月增至56.4萬人，一年間增加約3.7萬人；部分工時員工也從去年上半年平均40.1萬人，增至今年上半年41.1萬人。

譚文玲研判，外籍移工與部分工時員工人數增加，可能是今年全體受僱員工低於平均薪資比率超過七成的原因之一。

根據主計總處統計，今年1至6月全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為48,981元，年增2.88%；每人累計總薪資平均數為411,786元，年增3.48%。

扣除物價因素後，每人每月實質經常性薪資平均數為44,119元，年增1.16%，增幅是六年來同期最高；累計實質總薪資平均數370,914元，年增1.75%，增幅寫近九年同期最高。代表薪資成長沒有被通膨吃掉。

譚文玲指出，今年上半年消費者物價指數（CPI）平均年增1.69%，為2022年以來同期最低，顯示物價漲勢較過去幾年溫和，實質經常性薪資仍能維持正成長。