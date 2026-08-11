AI需求強勁！相關產業6月加班工時創新高

ＡＩ需求持續暢旺，直接反映在製造業加班工時。主計總處最新統計顯示，六月製造業平均加班工時達十八小時，較去年同月增加○點五小時，寫下十六年來同月最高；其中電子零組件業，以及電腦、電子產品及光學製品業加班工時雙雙寫下四十七年有統計以來同月新高。

主計總處統計，六月電子零組件業加班工時達廿八點七小時，年增○點八小時，電腦、電子產品及光學製品業加班工時為十七點七小時，年增○點三小時，雙雙寫下新高。

6月受僱員工平均薪資 製表／財經中心

若拉長至今年前六個月觀察，製造業平均每月加班工時達十七點八小時，較去年同期增加○點八小時，寫廿二年來同期最高；電子零組件業平均每月加班廿八點八小時，年增一點八小時，電腦、電子產品及光學製品製業平均十六點九小時，年增二點一小時，兩者均寫下四十七年有統計以來同期新高。

加班工時升高，也推升薪資表現。六月全體受僱員工經常性薪資平均為四萬九三四三元，年增百分之三點一八；加計獎金、加班費等非經常性薪資後，總薪資平均數達六萬二六七元，年增百分之六點五三，寫下十六年來同月次高增幅。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，從加班工時觀察，可以看到受到ＡＩ需求帶動，電子相關產業生產持續暢旺；只不過若從受僱員工人數觀察，傳統產業用人情況並沒有明顯改善。