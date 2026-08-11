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包租代管龍頭兆基風暴延燒 專家：暴露社宅政策三隱憂

經濟日報／ 記者游智文／台北報導

包租代管龍頭兆基屋管風暴延燒，房市趨勢專家李同榮指出，事件暴露社宅與租賃政策長期存在「重數字、輕供給」、「重補貼、業務集中」及「輕監理、弱風控」三大隱憂。

李同榮表示，政府原規劃透過興建及空屋移轉，完成20萬戶社宅目標，但空屋轉為社宅執行不易，後續大量仰賴包租代管，實際新增供給有限。

李同榮指出，社宅是增加公共住宅供給，包租代管是改善租賃管理及弱勢媒合，租金補貼則是降低租客短期負擔，三項政策功能不同，應分開統計、分開考核，不能混同為社宅供給成果。

隨著租金補貼、租稅優惠及公益出租人制度快速擴張，大量媒合、管理與行政業務逐漸集中於少數具規模、系統及人力的大型業者。一旦單一業者發生財務或治理問題，風險恐由企業層次迅速擴大至房東、房客與公共政策。

政府既創造龐大政策市場，就應同步建立財務監理、履約保障、業務集中度管理及風險預警制度。

李同榮提出三項改革方向：重新劃分社宅、包租代管及租金補貼的角色；提供國公有土地，結合民間資金，加速興建只租不售社宅；租金補貼回歸弱勢及青年支持。

社宅 包租代管 租金補貼

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