兆基屋管總座 王貴增代理

兆基財務危機爆發後，兆基屋管經營團隊再換血，兆基昨（10）日舉行臨時董事會派任中纖集團三太子王貴增接任代理總經理，預計8月21日召開股東臨時會，推動公司重新改組，由於兆基多名董事辭任，市場關注新董事布局。

中纖（1718）集團表示，對此事並無所悉，也無評論。

兆基屋管今年初才剛與銀行團完成12億元聯貸案簽約，銀行團昨日召開會議，針對兆基近期營運及董事成員異動等情況交換意見，進行廣泛、多元討論，包括採取「call default」（宣告違約）、要求增提擔保品、增加保證人等議題，但尚無具體結論。

王貴增明日將與往來銀行，包括聯貸銀行及自貸銀行召開說明會，銀行團將派員參與，了解兆基營運及財務情況後再研議相關方案。

據了解，兆基相關12億元聯貸中，目前已撥款4億元，剩餘8億元暫時凍結，現階段並未改變。至於已撥款部分，公司仍正常繳付利息，尚未進入本金償還階段，對所有往來銀行的貸款也沒有發生本金或利息逾期情況。

兆基屋管昨日發布四點聲明強調，公司一切營運正常、重申法人獨立性、持續完備治理，以及全新經營團隊進駐，接下來仍將來持續專注本業、穩健經營。

兆基財務危機爆發後，一度由股東宏碁（2353）法人代表李文詳接掌兆基屋管董事長，但他上任後以「內部管理缺失」閃辭，在宏碁退出營運後，銀行團對公司後續經營及償債能力提高警戒，目前正研議包括要求增加擔保品、增加聯保人等可能方案。不過，銀行團目前並未決定立即終止貸款契約或要求提前清償，也尚未認定公司構成違約。

市場關注若公司後續營運或財務狀況未能符合銀行團期待，不排除銀行要求補強擔保或調整授信條件。銀行團預計在明日說明會後，彙整公司提出的營運及財務規劃，再評估增加擔保品、增加聯保等方案的可行性，並據此決定後續處置方向。