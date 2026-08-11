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兆基案延燒 包租代管風控三面向強化

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
國家住都中心10日針對兆基案召開記者會，宣布啟動「社會住宅包租代管服務轉銜機制」，確保相關房東、房客權益不受影響。記者許正宏／攝影
國家住都中心10日針對兆基案召開記者會，宣布啟動「社會住宅包租代管服務轉銜機制」，確保相關房東、房客權益不受影響。記者許正宏／攝影

兆基財務風暴案，使外界關注包租代管制度改革，內政部、國土署、國家住都中心將研議三道防線，以強化風險控管，包括是否限制單一業者承作案件比率、強化押金租金保障、加強招標條件審查等。

國家住都中心昨（10）日針對兆基案召開記者會，宣布啟動「社會住宅包租代管服務轉銜機制」，確保相關房東、房客權益不受影響。

兆基屋管前董事長李建成以趙姬投資、寄居蟹管理顧問對外發債募資，但兌付出現資金缺口，事件爆發後牽連兆基屋管。由於兆基屋管、寄居蟹合計拿下全國約四分之一的社宅包租代管業務，房東、房客權益，及制度如何檢討受到關注。

據國家住都中心統計，截至8月7日，寄居蟹承作中央版社宅包租代管共6,640戶；兆基屋管有8,595戶，另有縣市政府案件7,094戶。

國家住都中心董事長花敬群昨日表示，寄居蟹公司已啟動服務案件轉銜，兆基則仍維持營運，現階段並未全面啟動轉銜，若房東、房客希望更換服務業者，住都中心將依其意願協助辦理，後續也會觀察兆基經營是否穩定。以目前市場量能來看，仍有能力完成銜接。

花敬群坦言，過去政府推動社宅包租代管，主要著重鼓勵業者良性競爭，目前已與內政部、國土署討論，未來是否限制單一業者承作比例，將納入制度檢討。

其次，花敬群指出，現行租賃專法已有營業保證金制度，中央版社宅包租代管另要求業者依案件數提撥一定金額至押租金專戶，避免業者因自身債務遭扣押，影響房客取回押金。

以兩家業者為例，寄居蟹依規定應提撥押租金800多萬元，實際提撥約1,140多萬元；兆基應提撥1,000多萬元，實際提撥3,531萬元，兩家公司提撥金額均高於規定標準。花敬群表示，中央版現行保障已比法律規定更嚴格，業者也都有依規定提撥，未來是否進一步導入信託機制，將持續研議。

最後，花敬群表示，未來是否將公司股東背景、個人或公司財務狀況等因素，更完整納入採購評選，將再與內政部討論。

包租代管 兆基屋管 兆基

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