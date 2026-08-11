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肥貓爭議！公股要檢討國票金薪酬結構

聯合報／ 記者廖珮君賴昭穎朱漢崙／台北報導
國票金控。聯合報系資料照
國票金控。聯合報系資料照

國票金控高階主管高薪爭議延燒，第一銀行昨天公開表態，表示身為國票金投資股東，已要求一銀法人董事透過國票金董事會，檢討國票金及旗下子公司薪酬結構合理性。第一銀行表示，希望國票金持續精進公司治理，並保障股東權益。這也是國票金公股股東首度針對薪酬爭議提出檢討要求，外界視為公股陣營正式出手。

據了解，一銀法人董事代表擬在國票金董事會發言，要求管理階層提出薪酬檢討方案，再送薪酬委員會討論，之後回到董事會審議，等於啟動一套完整檢討程序。檢討焦點首先將落在「績效與薪酬是否合理連結」。一般經理人獎金多與業績表現掛鉤，因此首要釐清國票金及其子公司高階主管績效指標為何、實際績效如何，及目前薪酬是否與績效相符。

一銀是國票金主要股東，在國票金指派三名董事，包括張兆順、周慶輝以及蔡淑慧，其中張兆順為現任國票金董事長。同為國票金股東的兆豐金董事長董瑞斌昨也指出，一銀要求檢討薪酬「我覺得合理」，若母公司薪酬需要檢視，子公司當然也應一併納入；若由兆豐金提出建議，方向就是「比照所有公股」。目前兆豐金在國票證有一席法人董事代表。

公股相關人士指出，考量國票金控的績效和薪酬不成比例，且以績效來看，國票金的績效不僅比民營金融機構差，甚至不如部分泛公股金融機構，高層所領的薪水和其他待遇卻不低，因此要求國票金董事會檢討績效，並和泛公股、民營金融機構比較，訂出合理薪酬水準。

國票金二○二五年底的年報顯示，時任國票金董事長魏啟林、副董事長何志強、總經理陳冠舟各領二六二二萬元、二○三○萬元、一九一八萬元。至於泛公股金控及銀行的董、總年薪大多不到六百萬元。

此外，國票金五月完成董事改選後，由公股陣營掌握董事會，但副董事長由耐斯集團的陳冠舟出任，年薪酬逾兩千萬元，立委質疑國票金規模相對較小，卻設置高薪副董事長，職務必要性及薪酬合理性有待檢視。

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