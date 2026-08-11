中央砍社宅 盧秀燕籲收回成命

中央社宅政策大轉彎，台中市長盧秀燕昨在議會備詢時表示，社宅是中央重要政見，且關係到居住正義，但卻從十三萬減到三萬戶，落差太大，呼籲中央思考「是否收回成命」，應按照原來的計畫如數興建。

依行政院最新規畫草案，賴清德總統競選承諾八年興建十三萬戶社宅，調降為三萬戶，興建預算從二○四六億元大減為八二一億元，中央連地方政府自建社宅補助也喊卡，二○二八年起非自償性補助將歸零，六都跳腳，批評不要「中央不蓋，逼地方也不能蓋」。

國民黨台中市議員劉士州昨天質詢盧秀燕，中央明年不蓋社會住宅了，對地方是否造成影響？

盧秀燕表示，中央原本要在全國蓋十三萬戶社會住宅，現在包括完工與興建中的約三萬戶，「且都是地方政府蓋的」。中央如今下修只要蓋三萬戶社宅，數字落差太大，全國年輕與弱勢民眾對社宅興建殷切期待，中央這次卻跳票，的確引起民眾不滿，她建議中央要思考是否收回成命，按照原本的興建規畫，中央、地方一起努力興建社宅。