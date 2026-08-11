購趙姬、寄居蟹公司債 多年客戶投資擔心拿不回錢

兆基屋管風暴延燒，寄居蟹管理顧問公司表明無法繼續提供社宅包租代管服務，雙北、台中和高雄市雖有兆基承攬服務，尚無房東反映租金支付異常。不過，有包租代管客戶表示，因多年委任有信任，大家認購趙姬投資、寄居蟹公司債，沒想到會出問題，擔心錢拿不回來。

受害者、台中市林姓市民說，全台受害自救會群組原本二四○多人，現已增至二八○多人，大家原本都是他們的包租代管的客戶，受害人數仍在增加中。

林姓市民說，他七年前將北投房產交給兆基包租代管，二○二二年兆基改用寄居蟹簽約，並邀認購公司債年利率百分之九，三年後又改以趙姬投資簽約，年利率改為百分之十。原本每月配息正常，今年八月一日利息卻沒有入帳，八月三日看到媒體報導才驚覺「我被倒了」。

林姓市民說，他僅投資一股五十萬元，幾年下來收回一半，有受害者投入五百萬元，群組裡一片愁雲慘霧，大家對血本無歸唉聲嘆氣。受害者以北部群組最多，大家決定提告求償。

高雄市鼓山區王姓房東無奈地說，房子委託寄居蟹公司包租代管五年，省掉很多麻煩，得知兆基出事，擔心衍生其他問題，已上網填妥委託書，準備改委任其他業者代為管理，可安心一點。