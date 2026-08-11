聽新聞
0:00 / 0:00

關係匪淺？花敬群：僅1次與李建成同行

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導

民眾黨立法院黨團質疑賴政府居住正義政見跳票，直接興建社宅砍十萬戶，這些戶數恐轉成包租代管戶數，質疑變相圖利包租代管業者，不排除告發國家住都中心董事長花敬群。住都中心反駁圖利說法，花敬群昨天也說，他僅一次參與兆基舉辦的健行活動，與業者長期合作交流，公開透明，願受各界監督指教。

民眾黨團指出，兆基屋管、趙姬投資與寄居蟹管理顧問交叉持股，兆基與寄居蟹從包租代管第二期至第五期承攬政府標案，累計獲得約六十八億元服務費，是標案大戶。

民眾黨團說，有投資受害者陳情，指控兆基打著國家住都中心名號，取信於投資者，且賴政府居住正義政見跳票，直接興建社宅砍十萬戶，這些戶數恐轉成包租代管戶數，質疑變相圖利包租代管業者，不排除告發花敬群。

國家住都中心指出，兆基屋管公司現執行社宅包租代管案件，三分之二為六都招標管理，三分之一屬於國家住都中心招標管理，六都市政府招標的案件數為中央案件數的兩倍，何來住都中心圖利之說？

至於外界質疑花敬群跟已遭收押的兆基屋管前董事長李建成是山友，花敬群表示，他唯一一次與李建成同行，是兆基公司約兩三年前辦健行活動，現場約二、三十人在場；他與租服業各縣市公會及業者長期合作交流，公開透明，願意接受各界的監督指教。

花敬群 兆基 兆基屋管

延伸閱讀

聯合報社論／兆基燒出政府責任與包租代管信任危機

影／兆基案延燒 國家住都中心董事長花敬群說明後續專案協助

兆基風暴延燒 李同榮：社宅政策存在「致命三刀」

兆基屋管風暴…寄居蟹退出服務 住都中心啟動轉銜機制 協助專區今上網

相關新聞

上市櫃7月營收逾5.7兆元創高 連五月飛越5兆元大關

受惠台積電等AI供應鏈7月業績報佳音，上市櫃公司7月營收合計達5.79兆元，創史上單月新高，並且連續五個月飛越5兆元大關。

兆基案延燒 包租代管風控三面向強化

兆基財務風暴案，使外界關注包租代管制度改革，內政部、國土署、國家住都中心將研議三道防線，以強化風險控管，包括是否限制單一業者承作案件比率、強化押金租金保障、加強招標條件審查等。

兆基風暴 寄居蟹停服務 將啟動轉銜

趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出公司債兌付爭議，引發包租代管龍頭兆基屋管關係企業風暴，承作中央包租代管共六六四○戶的寄居蟹已表明無法繼續提供服務，國家住都中心董事長花敬群昨出面說明，將啟動既有案件轉銜。花敬群也說，未來是否限制單一業者承作包租代管比率，確實值得討論，過去鼓勵大家良性競爭，比較沒注意到這部分，正與內政部、國土署及地政司討論。

肥貓爭議！公股要檢討國票金薪酬結構

國票金控高階主管高薪爭議延燒，第一銀行昨天公開表態，表示身為國票金投資股東，已要求一銀法人董事透過國票金董事會，檢討國票金及旗下子公司薪酬結構合理性。第一銀行表示，希望國票金持續精進公司治理，並保障股東權益。這也是國票金公股股東首度針對薪酬爭議提出檢討要求，外界視為公股陣營正式出手。

AI需求強勁！相關產業6月加班工時創新高

ＡＩ需求持續暢旺，直接反映在製造業加班工時。主計總處最新統計顯示，六月製造業平均加班工時達十八小時，較去年同月增加○點五小時，寫下十六年來同月最高；其中電子零組件業，以及電腦、電子產品及光學製品業加班工時雙雙寫下四十七年有統計以來同月新高。

專家：社宅租賃 政策存在致命3刀

包租代管龍頭兆基屋管風暴延燒，房市趨勢專家李同榮表示，外界多將焦點放在公司治理及財務問題，但兆基事件更值得政府警惕的是，社宅與租賃政策長期累積的結構性問題，包括「重數字、輕供給」、「重補貼、業務集中」及「輕監理、弱風控」三大致命傷；政府不能每次出事就急著與個別企業切割，更不能因一家企業出事，就讓整個包租代管產業陪葬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。