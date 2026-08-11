關係匪淺？花敬群：僅1次與李建成同行

民眾黨立法院黨團質疑賴政府居住正義政見跳票，直接興建社宅砍十萬戶，這些戶數恐轉成包租代管戶數，質疑變相圖利包租代管業者，不排除告發國家住都中心董事長花敬群。住都中心反駁圖利說法，花敬群昨天也說，他僅一次參與兆基舉辦的健行活動，與業者長期合作交流，公開透明，願受各界監督指教。

民眾黨團指出，兆基屋管、趙姬投資與寄居蟹管理顧問交叉持股，兆基與寄居蟹從包租代管第二期至第五期承攬政府標案，累計獲得約六十八億元服務費，是標案大戶。

民眾黨團說，有投資受害者陳情，指控兆基打著國家住都中心名號，取信於投資者，且賴政府居住正義政見跳票，直接興建社宅砍十萬戶，這些戶數恐轉成包租代管戶數，質疑變相圖利包租代管業者，不排除告發花敬群。

國家住都中心指出，兆基屋管公司現執行社宅包租代管案件，三分之二為六都招標管理，三分之一屬於國家住都中心招標管理，六都市政府招標的案件數為中央案件數的兩倍，何來住都中心圖利之說？

至於外界質疑花敬群跟已遭收押的兆基屋管前董事長李建成是山友，花敬群表示，他唯一一次與李建成同行，是兆基公司約兩三年前辦健行活動，現場約二、三十人在場；他與租服業各縣市公會及業者長期合作交流，公開透明，願意接受各界的監督指教。