民間包租棘手 恐留「租屋孤兒」

住都中心跳下來解決兆基屋管風暴，然而，另一批可能受到波及的房東、房客也逐漸浮上檯面。相關業者表示，除了社宅包租代管，兆基還有不少直接與個人房東簽約的民間包租、代管案件，一旦後續營運出現問題，恐成「租屋孤兒」。

業者表示，其中又以民間「包租」最棘手。一般代管多由房東與房客建立租賃關係，業者負責管理；包租則是房東先將房屋出租給業者，再由業者轉租。換句話說，兆基正好卡在房東與房客中間，一旦經營出現疑慮，租金金流就可能最先受到信心衝擊。

舉例來說，現階段最可能出現的情況，是房客擔心租金還能不能繼續匯給兆基，房東無法確定兆基能否依約固定支付租金。尤其包租模式下，房客即使正常繳租，房東收到的租金仍取決於業者是否持續履約；反過來說，房客若因擔心業者財務狀況而自行停止付款，也可能構成租約上的新問題。業者說，沒有正式通知前，房東、房客都不宜自行改變付款方式或中止履約。

此外，萬一需要更換業者時，包括房客租金下一期繳給誰、押金由誰返還、原有租約如何終止或移轉，以及房東能否直接承接既有房客等，都必須逐案處理。民間包租不像社宅有政府協助輪配其他業者，即使其他同業願意接，也必須先釐清原有契約、租金、押金及房客狀況。

兆基強調，各項業務及契約正常履行，內部金流沒有短缺。不過，宏碁法人代表進入兆基經營團隊僅兩日即退出，並以發現「內部管理缺失」為由辭任，已讓市場開始重新檢視大型包租代管業者的經營風險。

不動產業者指出，包租代管業者多為未上市的中小型企業，財務資訊本來就不透明，這種「憑感覺選業者」的模式勢必要改變，房東與房客未來會更在意租押金是否專戶管理、關係人交易是否揭露、負債與短期償債能力等財務數據。