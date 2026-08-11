聽新聞
0:00 / 0:00

民間包租棘手 恐留「租屋孤兒」

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

住都中心跳下來解決兆基屋管風暴，然而，另一批可能受到波及的房東、房客也逐漸浮上檯面。相關業者表示，除了社宅包租代管，兆基還有不少直接與個人房東簽約的民間包租、代管案件，一旦後續營運出現問題，恐成「租屋孤兒」。

業者表示，其中又以民間「包租」最棘手。一般代管多由房東與房客建立租賃關係，業者負責管理；包租則是房東先將房屋出租給業者，再由業者轉租。換句話說，兆基正好卡在房東與房客中間，一旦經營出現疑慮，租金金流就可能最先受到信心衝擊。

舉例來說，現階段最可能出現的情況，是房客擔心租金還能不能繼續匯給兆基，房東無法確定兆基能否依約固定支付租金。尤其包租模式下，房客即使正常繳租，房東收到的租金仍取決於業者是否持續履約；反過來說，房客若因擔心業者財務狀況而自行停止付款，也可能構成租約上的新問題。業者說，沒有正式通知前，房東、房客都不宜自行改變付款方式或中止履約。

此外，萬一需要更換業者時，包括房客租金下一期繳給誰、押金由誰返還、原有租約如何終止或移轉，以及房東能否直接承接既有房客等，都必須逐案處理。民間包租不像社宅有政府協助輪配其他業者，即使其他同業願意接，也必須先釐清原有契約、租金、押金及房客狀況。

兆基強調，各項業務及契約正常履行，內部金流沒有短缺。不過，宏碁法人代表進入兆基經營團隊僅兩日即退出，並以發現「內部管理缺失」為由辭任，已讓市場開始重新檢視大型包租代管業者的經營風險。

不動產業者指出，包租代管業者多為未上市的中小型企業，財務資訊本來就不透明，這種「憑感覺選業者」的模式勢必要改變，房東與房客未來會更在意租押金是否專戶管理、關係人交易是否揭露、負債與短期償債能力等財務數據。

租屋 房東 兆基

延伸閱讀

風暴延燒 兆基案6000包租代管社宅燙手

聯合報社論／兆基燒出政府責任與包租代管信任危機

新北900多戶由兆基承作 城鄉局：暫未接獲房東房客陳情

寄居蟹確定無法續做社宅包租代管！住都中心公布接手機制

相關新聞

上市櫃7月營收逾5.7兆元創高 連五月飛越5兆元大關

受惠台積電等AI供應鏈7月業績報佳音，上市櫃公司7月營收合計達5.79兆元，創史上單月新高，並且連續五個月飛越5兆元大關。

兆基案延燒 包租代管風控三面向強化

兆基財務風暴案，使外界關注包租代管制度改革，內政部、國土署、國家住都中心將研議三道防線，以強化風險控管，包括是否限制單一業者承作案件比率、強化押金租金保障、加強招標條件審查等。

兆基風暴 寄居蟹停服務 將啟動轉銜

趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出公司債兌付爭議，引發包租代管龍頭兆基屋管關係企業風暴，承作中央包租代管共六六四○戶的寄居蟹已表明無法繼續提供服務，國家住都中心董事長花敬群昨出面說明，將啟動既有案件轉銜。花敬群也說，未來是否限制單一業者承作包租代管比率，確實值得討論，過去鼓勵大家良性競爭，比較沒注意到這部分，正與內政部、國土署及地政司討論。

肥貓爭議！公股要檢討國票金薪酬結構

國票金控高階主管高薪爭議延燒，第一銀行昨天公開表態，表示身為國票金投資股東，已要求一銀法人董事透過國票金董事會，檢討國票金及旗下子公司薪酬結構合理性。第一銀行表示，希望國票金持續精進公司治理，並保障股東權益。這也是國票金公股股東首度針對薪酬爭議提出檢討要求，外界視為公股陣營正式出手。

AI需求強勁！相關產業6月加班工時創新高

ＡＩ需求持續暢旺，直接反映在製造業加班工時。主計總處最新統計顯示，六月製造業平均加班工時達十八小時，較去年同月增加○點五小時，寫下十六年來同月最高；其中電子零組件業，以及電腦、電子產品及光學製品業加班工時雙雙寫下四十七年有統計以來同月新高。

專家：社宅租賃 政策存在致命3刀

包租代管龍頭兆基屋管風暴延燒，房市趨勢專家李同榮表示，外界多將焦點放在公司治理及財務問題，但兆基事件更值得政府警惕的是，社宅與租賃政策長期累積的結構性問題，包括「重數字、輕供給」、「重補貼、業務集中」及「輕監理、弱風控」三大致命傷；政府不能每次出事就急著與個別企業切割，更不能因一家企業出事，就讓整個包租代管產業陪葬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。