兆基風暴 寄居蟹停服務 將啟動轉銜

趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出公司債兌付爭議，引發包租代管龍頭兆基屋管關係企業風暴，承作中央包租代管共六六四○戶的寄居蟹已表明無法繼續提供服務，國家住都中心董事長花敬群昨出面說明，將啟動既有案件轉銜。花敬群也說，未來是否限制單一業者承作包租代管比率，確實值得討論，過去鼓勵大家良性競爭，比較沒注意到這部分，正與內政部、國土署及地政司討論。

國民黨立委王鴻薇則痛批，賴政府社會住宅跳票，包租代管也出包，兆基是包租代管的龍頭，兆基底下的寄居蟹已經確定無法運作；現在中央還想委託各地租賃住宅公會接手，實在太扯了，兆基服務量這麼大，租賃住宅公會有無辦法承接？也將是個大問題。

國家住都中心董事長花敬群昨表示，將啟動既有案件轉銜。記者許正宏／攝影

花敬群表示，截至八月七日，兆基屋管服務中央轄管社宅共八五九五戶，其中包租四五七三戶，代管四○二二戶，各地縣市政府的包租代管案，兆基也服務共七○九四戶；寄居蟹公司承作中央轄管社宅共六六四○戶，其中包租三六五四戶，代管二九八六戶，寄居蟹表示無法繼續提供服務，已授權將服務名單轉給中央版第五期計畫包租代管業者轉銜，將依照量能分配。

兆基屋管昨開臨時董事會，派任目前持股百分之五的中纖集團王貴增代理總經理，並預計八月廿一日召開股東臨時會，推動公司重新改組。花敬群表示，這段時間公司會維持運作，到時依據臨時董事會開會結論，再決定是否讓兆基往下走。

由於兆基承作國內包租代管業務高達四分之一，市場憂心恐波及房東、房客權益。媒體提問，未來包租代管業者是否限制單一業者承作比率？花敬群回應，過去鼓勵大家良性競爭，比較沒注意到這部分，如今發生此事確實值得討論，正與內政部、國土署及地政司討論中，但目前還沒有太明確的答案。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍昨天表示，賴總統選前信誓旦旦承諾十三萬戶社宅，如今直接砍到剩下三萬戶，政府蓋不出房子，把大量包租代管業務包給住都中心董事長花敬群的「好山友」，現在租屋家庭的居住權益陷入危機，賴政府欠人民一個交代。

國民黨立委牛煦庭表示，賴政府社宅政策跳票，在相關資源和投入上，已經可見巨大縮水，顯示出他們無心居住正義，也造成地方政府配合執行的困擾。