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台灣首富換人！川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘
人工智慧（AI）伺服器滑軌大廠川湖科技董事長林聰吉超車國巨董事長陳泰銘，躍居台灣新首富。根據富比士（Forbes）10日更新的即時富豪榜，林聰吉以167億美元個人淨值，超越陳泰銘的165億美元，登上台灣首富寶座。林聰吉目前在全球富豪中排名第173，單日身家增加11億美元，增幅7.1%。
川湖從家具滑軌起家，近年搭上AI資料中心建置潮，如今已成為全球伺服器滑軌主要供應商，帶動公司業績與股價水漲船高，也使林聰吉身家快速膨脹。
川湖10日股價大漲7.16%，收在新台幣11,905元。該公司第2季營收108億元，季增98.7%、年增156.1%，大幅超越市場預估。毛利率高達87.4%，較前一季再升9.7個百分點；營業利益達88.9億元，EPS 74.38元。
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