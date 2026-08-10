台灣首富換人！川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

為防範今年上半年券商陸續發生的下單App當機事件重演，並因應台股市場量能放大、交易制度改革所帶來的系統壓力，臺灣證券交易所持續拉高資安與系統穩定規格。據了解，證交所將於明日再度召集10餘家券商高層「喝咖啡」，本次主要邀集部分大型金控旗下及中小型券商的資安長、資訊長及總稽核與會，檢視資安防護、資訊架構與近期系統缺失的改善狀況。

2026-08-10 19:16