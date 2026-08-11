央行揭房市管制三大變化

立法院內政委員會明（12）日將召開「青年安心成家購屋優惠貸款3.0政策檢討」專題報告，中央銀行在書面報告指出，財政部擬訂的青年安心成家購屋優惠貸款政策，不受央行選擇性信用管制措施規範；央行同時強調，近年持續調整信用管制，政策成效已逐漸顯現，銀行不動產貸款集中度下降，信用資源也逐步轉向無自用住宅民眾購屋及都更危老重建等政策性需求，首購資金上升、同時房市看漲預期降溫。

央行表示，自2020年12月起至2026年3月，已8度調整選擇性信用管制措施，隨著相關措施持續發揮作用，全體銀行不動產貸款占總放款比率，也就是不動產貸款集中度，已明顯下降。該比率在2024年6月底達37.6%的高點後，持續回落至2026年6月底的34.9%，顯示銀行資金過度集中房地產市場的情況已有所改善。

央行指出，信用管制並非全面緊縮房市資金，而是引導銀行將有限的信用資源優先配置至真正的居住需求。其中，無自用住宅民眾的購屋貸款占購置住宅貸款比率，從2023年1月底的57%，提高至2026年6月底的64.9%。