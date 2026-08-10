機械公會理事長莊大立：機械出口連18個月正成長 下半年可望看到春燕

台灣機械公會理事長莊大立10日表示，受惠AI與半導體產業需求持續暢旺，台灣機械設備出口已連續18個月呈現正成長，更重要的是，工具機廠商近期接單回溫，7月出口也扭轉連5月衰退窘境，回到成長軌道，下半年產業景氣可望看到春燕。

莊大立表示，目前中東戰事情勢未明，全球經濟發展充滿不確定性。所幸台灣在半導體與AI伺服器的強勁需求帶動下，電子設備與檢量測設備成長迅速，也連帶推升台灣機械產業的成長。

但地緣政治衝突與一些國家管制政策，如高科技管制與稀土管制等，已逐漸影響全球供應鏈體系，台灣機械以出口為導向，若關鍵零部件的交期拉長，也將影響台灣機械的接單與出口，對產業的影響仍需持續關注。

台灣機械公會指出，7月機械出口值為33.05億美元，較去年同成長18.4%；累計前七月出口值為211.01億美元，較去年同期成長19.1%，以新台幣計價約6,681.77億元，較去年同期成長19.7%。

莊大立表示，台灣機械出口連續18個月正成長，目前全球仍受惠AI、半導體需求持續暢旺，其中又以電子設備出口表現最為亮眼，7月單月出口金額高達7.09億美元，超越6月出口金額，成為僅次於5月7.19億美元的單月出口次高紀錄。

機械公會統計，今年前七月機械出口值前三大，依序為電子設備42.04億美元、占比19.9%，年增44.5%；檢量測設備36.88億美元、占比17.5%，年增19.4%；動力傳動件12.11億美元、占比5.7%，年增8.3%。

前七月機械出口國前三大，排名第一的美國為54.39億美元、占比25.8%；中國大陸44.54億美元居次，占比21.1%；新加坡取代日本，出口值15.87億美元，占比7.5%。

莊大立指出，近期各主要關鍵零組件與工具機整機廠接單都已回穩，接單金額甚至較年初有三成以上增幅，年見度普遍看到年底，反應在工具機7月出口表現上，就較去年同期成長8.8%，終止連續5個月衰退。

不過，7月工具機出口金額僅1.78億美元，金額偏低，主要受匯率影響，出口訂單競爭激烈。儘管近期日、韓等國匯率略有升值，但台灣近年累計升值幅度仍大，工具機出口仍缺乏有效動能。

莊大立不諱言，目前新台幣匯率仍不利台灣機械出口競爭，觀察自2021年起至2026年8月初的匯率變化，新台幣匯率貶值13.3%，日圓貶值幅度卻高達53.1%，兩者相差約40%。韓元貶值幅度累計也達29.6%，匯率差仍持續影響台灣機械出口競爭力，尤其是同質性較高的工具機產品，影響更大。