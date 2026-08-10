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中經合集團劉宇環董事長悼念高希均教授：哲人已遠 哲思長存

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
中經合集團董事長劉宇環（左起）、遠見天下文化創辦人高希均及遠見天下文化發行人王力行合影。圖／中經合集團提供
中經合集團董事長劉宇環（左起）、遠見天下文化創辦人高希均及遠見天下文化發行人王力行合影。圖／中經合集團提供

遠見．天下文化創辦人高希均教授日前辭世，享耆壽90歲。與高希均相識近40年的美商中經合集團董事長劉宇環10日發表「哲人已遠，哲思長存—悼念高希均教授」的悼念長文，以「華人世界失去了一位思想家、教育者與文化推手，而我也失去了一位相知近四十年的良師、智友與人生導師」表達對高希均的追思。

以下是劉宇環的全文：

驚聞高希均教授辭世，內心悲痛萬分。華人世界失去了一位思想家、教育者與文化推手，而我也失去了一位相知近四十年的良師、智友與人生導師。

對我而言，高教授不僅是一位備受尊敬的經濟學家與文化人，更是一位始終關心社會、胸懷天下的思想者。他以老師的高度啟發我，也以朋友般的真誠與開放心胸聆聽不同想法。每一次與他交流，都能感受到他對國家發展、科技創新、教育文化與年輕世代未來的深切關懷。

高教授一生致力於推動「閱讀與進步觀念」。自共同創辦《天下雜誌》，到陸續創立《遠見雜誌》與天下文化出版等事業，他以宏觀的經濟學視野與無私奉獻的精神，耕耘文化教育數十載，深深影響了無數華人世界的決策者與知識分子，也為台灣留下了珍貴而深遠的文化資產。

我與高教授的緣分始於 1988 年。當時我返台參加國家建設研究會（國建會）最後一屆會議，經由政大徐育珠教授介紹，與高教授首次相識。

我們都有相似的成長背景——同為軍人家庭出身，對國家發展與社會責任有著共同的感受，因此一見如故。初次交流，我便深深感受到高教授不同於一般學者的宏觀視野。他不僅關注經濟發展，更關心知識、教育與文化如何推動社會向前。

當時台灣正迎向科技產業發展與經濟轉型的新階段，我們很快對「以經濟與科技力量帶動社會整體進步」的理念產生共鳴。此後，無論是文化出版，或是促進華人社會交流的平台，我都始終支持高教授所推動的理念。

在美國「百人會」（Committee of 100）期間，我與高教授曾有多次緊密而深刻的合作。高教授是台灣百人會的重要成員之一，也是推動華人交流與跨界合作的重要力量。

百人會最初由貝聿銘先生、馬友友先生及陳香梅女士等共同創立，旨在促進美台交流，凝聚華人力量，並為華人社會創造更多發展機會。高教授在百人會期間，積極推動與政府、產業及學術界的交流，希望透過對話促進不同城市與地區的理解與合作，進而帶動產業發展與經濟交流。其中也包括推動上海與台北之間的交流互動，深化兩地在經貿與文化上的連結。當時，時任百人會會長程守宗先生等代表，也曾與台灣政府及各界領袖進行交流。

高教授始終相信，知識、教育與開放交流，是推動經濟繁榮與社會進步最根本的力量。他也提倡：「經濟發展與教育進步帶來社會財富；比社會財富更重要的是幸福，比幸福還重要的是和平。」

二十多年來，每次我從美國返台，總有一個不可或缺的行程——拜會高希均教授與王力行董事長。這項長年的約定，早已超越一般的商務交流，成為我們之間最珍貴的心靈聚會。每次約莫兩個小時的早餐會議，我們從全球經濟談到科技創新，再談教育、文化與青年世代的未來。很多後來促成的會談、拜會與交流，其實都在這些早餐談話中逐漸成形。

高教授始終保持旺盛的求知精神與開放心胸。他不只是分享自己的觀察，也總是耐心聆聽。對我而言，他既是一位老師，也是一位可以像朋友般自在交流、彼此聆聽的智友。

多年來，透過彼此交流，高教授也與許多來自美國及國際社會的思想家、學者與產業人士互動，包括 Joseph Nye、前哈佛大學校長暨知名經濟學家 Larry Summers，以及 Thomas Friedman 等。2001 年，楊振宇也與高教授相識並開始交流。高教授總是樂於連結不同領域的人才，支持文化與創業等新興力量，並透過遠見天下文化的平台，將國際視野與新知帶給台灣與華人社會。

他也始終相信閱讀的力量，認為閱讀能開拓視野、培養思辨，進而改變個人與社會。正因如此，他數十年如一日投入出版與文化事業，讓更多人因閱讀而成長，因思想而進步。

多年來，高教授也持續支持我在新興科技領域的探索與投資。從早年的 Bridge Pharmaceuticals，到近年我致力倡導的核融合技術，高教授與遠見天下文化也一路透過報導給予關注與支持。這份跨越世代、跨越領域的鼓勵與理解，令我深深感動與感謝。

高教授的離開，是華人文化界與經濟學界的重大損失，更讓我失去了一位無可替代的智友。然而，他所倡導的進步觀念、對知識的尊崇，以及對教育、文化與社會責任的堅持，早已深深植根於無數人的心中。

哲人已遠，哲思長存。謹以此文，向高教授致以最深切的懷念與敬意，也向王力行發行人及遠見天下文化團隊表達最誠摯的慰問。

我相信，高教授真正留下的，不只是著作、刊物與文化事業，更是一種相信閱讀、相信教育、相信進步可以改變社會的信念，以及對幸福與和平永不止息的追求。

這份精神，必將持續照亮一代又一代追求知識、勇於創新的後來者，成為華人世界最珍貴的精神資產。

美商中經合集團（WI Harper Group）董事長

劉宇環 謹悼

高希均 董事長 天下文化

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