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獨／證交所輪召十多家券商資安長緊盯系統與槓桿 2家券商借款仍高水位

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
證交所。 聯合報系資料照
證交所。 聯合報系資料照

為防範今年上半年券商陸續發生的下單App當機事件重演，並因應台股市場量能放大、交易制度改革所帶來的系統壓力，臺灣證券交易所持續拉高資安與系統穩定規格。據了解，證交所將於明日再度召集10餘家券商高層「喝咖啡」，本次主要邀集部分大型金控旗下及中小型券商的資安長、資訊長及總稽核與會，檢視資安防護、資訊架構與近期系統缺失的改善狀況。

證交所自今年發生個別券商系統大舉出包狀況後，即全面啟動召開券商系統穩定性會議的機制。回顧上個月，證交所總經理李愛玲曾親自召集各大券商董事長與總經理舉行高規格會議，不僅嚴格要求系統穩定，更直指券商必須實質增加資本支出、升級軟硬體設備，以因應日益龐大的台股成交量與瞬息萬變的交易環境。

據了解，未來除了例行性的資安與資訊長交流外，仍會定期再度召集各大券商董總親自出席，展現主管機關對資本市場交易安全的最高重視。明日的會議重點將聚焦三大核心議題，一、系統承載與程式上限調整：因應市場量能持續擴充，檢視券商交易系統與新程式交易上限的負荷能力及系統擴充方案。

二、資本支出與設備落實：要求各券商持續加大資本支出、升級核心設備，並嚴格追蹤各項系統改善計畫執行進度。三、營運與系統嚴格管理：加強內部資安防護、資訊維運與近期缺失的檢討改進，防範於未然。

除了交易系統穩定性外，金管會近來也高度聚焦券商融通業務，嚴格緊盯俗稱「四貸同堂」的槓桿控管機制。依據現行法規規定，券商辦理的各項融通業務總金額合計，不得超過淨值的4倍（400％）為法定上限。

據指出，先前市場上曾有3家券商的相關借款總額超越淨值300％的警戒範圍，分別為新光證券、華南永昌證券、某大金控旗下券商，已經受到主管機關密切關心。

而最新消息傳出，截至7月底止，華南永昌證券已將相關槓桿比例降至300％以下。對此，金融官員也直指，券商必須持續透過「去槓桿還款」或「辦理現金增資」等多元方式穩健控管財務風險，確保整體市場信用與借貸機制的健全運行。

證交所 券商 槓桿

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