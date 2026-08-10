是你嗎？七成員工薪資低於平均 比例寫史上新高
薪資持續攀升，但「多數人低於平均」的現象也更加明顯。主計總處10日公布最新薪資統計，今年1至6月全體員工經常性薪資平均為4萬8,981元，年增2.88%，但低於平均數的受僱員工比率首度突破七成、達70.03%，寫下史上新高。主計總處指出，外籍移工與部分工時員工人數增加，也可能是推升比率的重要原因。
主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，全體受僱員工經常性薪資低於平均數的比率升至70.03%，除了高薪族群拉高平均數外，近期觀察也發現，外籍移工與部分工時員工人數增加，可能也是推升比率的重要因素。
值得注意的是，若單看本國籍全時受僱員工，低於平均薪資的比率其實逐年下降，從2024年上半年70.93%、2025年上半年70.49%，降至今年上半年70.3%。譚文玲指出，這顯示全體受僱員工低於平均薪資比率走高，不能完全以高薪族群拉高平均數解釋。
譚文玲指出，近年外籍移工及部分工時員工人數成長速度相對較快。以產業外籍移工來看，去年6月約52.7萬人，今年6月增至56.4萬人，一年間增加約3.7萬人；部分工時員工也從去年上半年平均40.1萬人，增至今年上半年41.1萬人。因此研判，外籍移工與部分工時員工人數增加，可能是今年全體受僱員工低於平均薪資比率突破七成的部分原因。
實質薪資表現也持續改善。主計總處統計，今年1至6月總薪資平均數為41萬1,786元，年增3.48%；扣除物價因素後，實質經常性薪資平均數為4萬4,119元，年增1.16%，增幅是六年來同期最高；累計實質總薪資平均數37萬914元，年增1.75%，增幅寫近九年同期最高。
若從中位數觀察，今年前六月全體受僱員工經常性薪資中位數為39,283元，年增2.98%；實質經常性薪資中位數為35,384元，年增1.26%。
譚文玲表示，經常性薪資是受僱員工每月固定可獲得的薪資，除本薪外，也包括按月發放的固定獎金。近年經常性薪資持續成長，一方面受到最低工資調升帶動，企業薪資水準陸續跟著調整，加上部分廠商自行加薪，都有助於推升名目經常性薪資。
物價漲勢趨緩，也讓加薪成果更能反映在實質購買力上。譚文玲指出，今年上半年CPI平均年增1.69%，為2022年以來同期最低，顯示物價漲勢較過去幾年溫和，因此薪資經物價平減後，實質經常性薪資仍能維持正成長，即使通膨會削弱部分實質薪資漲幅，只要物價漲幅未超過經常性薪資增幅，實質經常性薪資仍可維持正成長。
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