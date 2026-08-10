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上半年實質總薪資年增1.75% 近9年同期最大漲幅

中央社／ 台北10日電

主計總處今天公布薪資統計，由於薪資持續成長，今年1至6月實質經常性薪資年增1.16%，為近6年同期最大漲幅，實質總薪資年增1.75%，則是近9年同期最高，顯示薪資成長速度持續超越通膨。

主計總處統計，6月全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬9343元，年增3.18%；獎金及加班費等非經常性薪資1萬924元，合計後總薪資平均數為6萬267元，年增6.53%。

由於平均數易受極端值拉抬，相較之下，中位數更能貼近一般大眾的「薪情」，主計總處同步公布6月經常性薪資中位數為3萬9453元，年增3.12%。

若觀察計入物價因素的實質薪資表現，1至6月全體受僱員工實質經常性薪資平均數年成長1.16%，累計實質總薪資平均數也成長1.75%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，最低工資調升、廠商加薪等因素，都會拉動薪資增幅，而且今年上半年消費者物價指數（CPI）表現，為近5年同期最低水準，因而推升實質薪資漲勢擴大。

不過中東局勢緊繃，國際能源價格續居高檔，帶來物價上漲壓力，截至7月，CPI漲幅已經連續3個月突破2%的通膨警戒線。譚文玲表示，如果物價漲幅持續擴大，可能削弱後續實質薪資增幅，仍須密切關注。

漲幅 薪資 加班費

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