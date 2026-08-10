屏東新興產業商洽媒合會登場 邀在地企業打入火箭國家隊

屏東縣政府10日舉辦「2026新興產業商洽媒合會」，邀請多在地企業共襄盛舉。縣府盼配合中央「北衛星、南火箭」太空產業政策，協助屏東企業精準掌握產業升級契機、跨足國家級供應鏈，共同開拓高附加價值的太空市場。

縣府城鄉發展處表示，屏東擁有許多「隱形冠軍」，特別是在精密加工、金屬成形、模具製造、自動化設備、電子組裝、複合材料及系統整合等領域均具備深厚實力，是未來切入太空產業供應鏈的重要基石，期盼透過政策引導與資源整合，輔導在地企業技術升級，提升國際競爭力並順利拓展新興市場。

活動特別邀請國家太空中心副處長陳燦桐到場，分享太空產業的最新發展趨勢。陳燦桐表示，屏東廠商在材料加工領域表現亮眼，具備升級至火箭製造的極佳潛力，未來將成為推動台灣實現「自主發射」關鍵力量。

城鄉處強調，本次媒合會的核心目的，是建立「政府、法人與企業」三方直接對話的平台。透過企業技術展示與一對一精準商洽，協助業者掌握市場需求、政府資源及未來供應鏈方向，進一步促成技術串接、商機媒合與投資合作，讓更多屏東企業鏈結國家級資源，搶占下一波成長契機。