「僱用安定措施」延長三個月 申請日教你怎麼算

勞動部10日宣布，九大行業「僱用安定措施」展延三個月至10月31日止。勞動力發展署提醒，薪資補貼的申請期限，為實施減班休息每滿30日之次日起，90日內提出，可以採逐月申請；或是減班休息滿三個月後，一次申請三個月的薪資補貼。

若選擇一次申請3個月，須留意申請期限，是以第一個月期滿日之次日起，90日計算。

假設全時受僱勞工A，經雇主通報實施減班休息期間為2026年3月1日至2026年5月29日，如果採逐月申請，2026年3月1日至2026年3月30日為第一個月，應於2026年3月31日至6月28日期間內提出第一個月的薪資補貼申請。

如果選擇一次申請三個月，因第三個月減班休息滿30日之次日為2026年5月30日，而第一個月薪資補貼的申請期限最遲2026年6月28日前提出，故如一次申請三個月薪資補貼則申請期限為2026年5月30日至2026年6月28日提出。

「僱用安定措施」公告適用九個行業的減班休息勞工，可申請薪資差額補貼，計算方式為勞工實施減班休息日前1個月至前3個月的平均月投保薪資，及實施減班休息後實際協議薪資差額的70%發給（無條件進位至百位數），按月發給，每人每月最高可領新台幣11,500元。

九大行業包含：食品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備製造業、機械設備製造業、汽車零組件製造業，以及其他運輸工具零組件製造業。

以中部某塑膠製品製造廠為例，該製造廠外銷美國比重高達八成，近期受關稅衝擊，訂單面臨顯著波動。在實施減班休息期間，該公司透過申請「僱用安定措施」，不僅成功穩定營運，更順利留任關鍵核心人才。

中部某塑膠製品製造廠表示，「僱用安定措施」補助有效減輕企業的人事成本壓力，同時保障了員工的實質收入，讓勞資雙方能安心度過低潮，為未來迎接訂單回溫做好萬全準備。

勞動部表示，勞工如於減班期間參加「減班休息勞工再充電計畫」訓練課程，也可依實際參訓時數請領訓練津貼，在薪資差額內合併請領薪資差額補貼及訓練津貼，每月合併最高可領16,300元，不僅能補足因減班而減少的收入，讓工作穩住，又讓技能更進步。