聽新聞
0:00 / 0:00

「僱用安定措施」延長三個月 申請日教你怎麼算

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部10日宣布，九大行業「僱用安定措施」展延三個月至10月31日止。勞動力發展署提醒，薪資補貼的申請期限，為實施減班休息每滿30日之次日起，90日內提出，可以採逐月申請；或是減班休息滿三個月後，一次申請三個月的薪資補貼。

若選擇一次申請3個月，須留意申請期限，是以第一個月期滿日之次日起，90日計算。

假設全時受僱勞工A，經雇主通報實施減班休息期間為2026年3月1日至2026年5月29日，如果採逐月申請，2026年3月1日至2026年3月30日為第一個月，應於2026年3月31日至6月28日期間內提出第一個月的薪資補貼申請。

如果選擇一次申請三個月，因第三個月減班休息滿30日之次日為2026年5月30日，而第一個月薪資補貼的申請期限最遲2026年6月28日前提出，故如一次申請三個月薪資補貼則申請期限為2026年5月30日至2026年6月28日提出。

「僱用安定措施」公告適用九個行業的減班休息勞工，可申請薪資差額補貼，計算方式為勞工實施減班休息日前1個月至前3個月的平均月投保薪資，及實施減班休息後實際協議薪資差額的70%發給（無條件進位至百位數），按月發給，每人每月最高可領新台幣11,500元。

九大行業包含：食品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備製造業、機械設備製造業、汽車零組件製造業，以及其他運輸工具零組件製造業。

以中部某塑膠製品製造廠為例，該製造廠外銷美國比重高達八成，近期受關稅衝擊，訂單面臨顯著波動。在實施減班休息期間，該公司透過申請「僱用安定措施」，不僅成功穩定營運，更順利留任關鍵核心人才。

中部某塑膠製品製造廠表示，「僱用安定措施」補助有效減輕企業的人事成本壓力，同時保障了員工的實質收入，讓勞資雙方能安心度過低潮，為未來迎接訂單回溫做好萬全準備。

勞動部表示，勞工如於減班期間參加「減班休息勞工再充電計畫」訓練課程，也可依實際參訓時數請領訓練津貼，在薪資差額內合併請領薪資差額補貼及訓練津貼，每月合併最高可領16,300元，不僅能補足因減班而減少的收入，讓工作穩住，又讓技能更進步。

勞動力 補貼 勞動部

延伸閱讀

「僱用安定措施」五個月補助逾億元 勞動部拍板延長至10月底

因應美國關稅衝擊9行業 勞動部：僱用安定措施即起再延長3個月

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

勞保局文字客服「寶妹」來了 勞保勞退輕鬆搞懂

相關新聞

上市櫃7月營收逾5.7兆元創高 連五月飛越5兆元大關

受惠台積電等AI供應鏈7月業績報佳音，上市櫃公司7月營收合計達5.79兆元，創史上單月新高，並且連續五個月飛越5兆元大關。

台灣首富換人！川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

人工智慧（AI）伺服器滑軌大廠川湖科技董事長林聰吉超車國巨董事長陳泰銘，躍居台灣新首富。根據富比士（Forbes）10日更新的即時富豪榜，林聰吉以167億美元個人淨值，超越陳泰銘的165億美元，登上台灣首富寶座。林聰吉目前在全球富豪中排名第173，單日身家增加11億美元，增幅7.1%。

獨／證交所輪召十多家券商資安長緊盯系統與槓桿 2家券商借款仍高水位

為防範今年上半年券商陸續發生的下單App當機事件重演，並因應台股市場量能放大、交易制度改革所帶來的系統壓力，臺灣證券交易所持續拉高資安與系統穩定規格。據了解，證交所將於明日再度召集10餘家券商高層「喝咖啡」，本次主要邀集部分大型金控旗下及中小型券商的資安長、資訊長及總稽核與會，檢視資安防護、資訊架構與近期系統缺失的改善狀況。

兆基案延燒 包租代管風控三面向強化

兆基財務風暴案，使外界關注包租代管制度改革，內政部、國土署、國家住都中心將研議三道防線，以強化風險控管，包括是否限制單一業者承作案件比率、強化押金租金保障、加強招標條件審查等。

兆基風暴 寄居蟹停服務 將啟動轉銜

趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出公司債兌付爭議，引發包租代管龍頭兆基屋管關係企業風暴，承作中央包租代管共六六四○戶的寄居蟹已表明無法繼續提供服務，國家住都中心董事長花敬群昨出面說明，將啟動既有案件轉銜。花敬群也說，未來是否限制單一業者承作包租代管比率，確實值得討論，過去鼓勵大家良性競爭，比較沒注意到這部分，正與內政部、國土署及地政司討論。

機械公會理事長莊大立：機械出口連18個月正成長 下半年可望看到春燕

台灣機械公會理事長莊大立10日表示，受惠AI與半導體產業需求持續暢旺，台灣機械設備出口已連續18個月呈現正成長，更重要的是，工具機廠商近期接單回溫，7月出口也扭轉連5月衰退窘境，回到成長軌道，下半年產業景氣可望看到春燕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。