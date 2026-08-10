經部攜通路推廣友邦食品 盼增進消費動能強化合作

經濟部啟動「友邦好食力」推廣計畫，首度結合進口商、餐飲品牌、量販及電商通路，將巴拉圭牛肉、瓜地馬拉白蝦與咖啡、貝里斯龍蝦等產品推向國內消費市場。經濟部次長江文若表示，希望自由貿易協定（FTA）及經濟合作協定（ECA）成果轉化為實際消費動能，強化貿易夥伴合作關係。

經濟部貿易署委託外貿協會推動「2026友邦食品國內通路推廣計畫」，今天舉辦「友邦好食力」記者會，由江文若與巴拉圭、瓜地馬拉及貝里斯大使共同出席，也邀集貴族世家集團、元家企業及艾加咖國際貿易等國內業者參與。

江文若致詞表示，巴拉圭、瓜地馬拉及貝里斯是台灣重要民主夥伴，也是重要經貿夥伴，台灣已分別與3國簽署FTA或ECA，持續深化雙邊經貿與產業合作。

她指出，在相關協定帶動下，巴拉圭已成為台灣第2大牛肉進口來源國；瓜地馬拉是台灣最大蔗糖來源國，也是第4大咖啡進口來源，白蝦也深受國內消費者喜愛；貝里斯龍蝦則在短時間內由第5大進口來源躍升為第3大。

江文若表示，政府除持續深化與友邦合作，更重要的是帶動民間商業往來，因此貿易署今年首度與通路業者合作，串聯進口商、餐飲品牌、量販及電商平台共同推廣。通路最了解消費者需求，希望藉此將優質產品介紹給消費者，進一步擴大與友邦的採購及合作。

江文若指出，未來各合作業者將陸續推出優惠活動，期待透過「友邦好食力」計畫，讓FTA及ECA成果轉化為具體貿易推動力量，同時提升消費動能。未來經濟部將持續深化與友邦在貿易及產業合作，建立更具韌性的夥伴關係，創造更多商機。

貿易署透過新聞稿表示，過去推廣工作多著重專業展覽及採購洽談，這次首度將推廣範圍延伸至民眾日常消費通路，串聯國內進口商、連鎖餐飲品牌、零售通路及電商平台，規劃主題餐點、門市促銷及線上行銷活動，讓消費者可在牛排館、水產專賣店、咖啡店及量販通路等地，輕鬆選購並品嚐來自友邦的產品。