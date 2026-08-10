聽新聞
0:00 / 0:00

經部攜通路推廣友邦食品 盼增進消費動能強化合作

中央社／ 台北10日電

經濟部啟動「友邦好食力」推廣計畫，首度結合進口商、餐飲品牌、量販及電商通路，將巴拉圭牛肉、瓜地馬拉白蝦與咖啡、貝里斯龍蝦等產品推向國內消費市場。經濟部次長江文若表示，希望自由貿易協定（FTA）及經濟合作協定（ECA）成果轉化為實際消費動能，強化貿易夥伴合作關係。

經濟部貿易署委託外貿協會推動「2026友邦食品國內通路推廣計畫」，今天舉辦「友邦好食力」記者會，由江文若與巴拉圭、瓜地馬拉及貝里斯大使共同出席，也邀集貴族世家集團、元家企業及艾加咖國際貿易等國內業者參與。

江文若致詞表示，巴拉圭、瓜地馬拉及貝里斯是台灣重要民主夥伴，也是重要經貿夥伴，台灣已分別與3國簽署FTA或ECA，持續深化雙邊經貿與產業合作。

她指出，在相關協定帶動下，巴拉圭已成為台灣第2大牛肉進口來源國；瓜地馬拉是台灣最大蔗糖來源國，也是第4大咖啡進口來源，白蝦也深受國內消費者喜愛；貝里斯龍蝦則在短時間內由第5大進口來源躍升為第3大。

江文若表示，政府除持續深化與友邦合作，更重要的是帶動民間商業往來，因此貿易署今年首度與通路業者合作，串聯進口商、餐飲品牌、量販及電商平台共同推廣。通路最了解消費者需求，希望藉此將優質產品介紹給消費者，進一步擴大與友邦的採購及合作。

江文若指出，未來各合作業者將陸續推出優惠活動，期待透過「友邦好食力」計畫，讓FTA及ECA成果轉化為具體貿易推動力量，同時提升消費動能。未來經濟部將持續深化與友邦在貿易及產業合作，建立更具韌性的夥伴關係，創造更多商機。

貿易署透過新聞稿表示，過去推廣工作多著重專業展覽及採購洽談，這次首度將推廣範圍延伸至民眾日常消費通路，串聯國內進口商、連鎖餐飲品牌、零售通路及電商平台，規劃主題餐點、門市促銷及線上行銷活動，讓消費者可在牛排館、水產專賣店、咖啡店及量販通路等地，輕鬆選購並品嚐來自友邦的產品。

龍蝦 巴拉圭 瓜地馬拉

延伸閱讀

外交部：史瓦帝尼總理訪台成果豐碩 深化兩國邦誼

全家餐飲三品牌拚拓點

凱基證券攜手蒲公英聽語協會 以桌遊互動助聽障學童成長

台南農特產搶攻中元節商機 部分所得捐熊本賑災

相關新聞

上市櫃7月營收逾5.7兆元創高 連五月飛越5兆元大關

受惠台積電等AI供應鏈7月業績報佳音，上市櫃公司7月營收合計達5.79兆元，創史上單月新高，並且連續五個月飛越5兆元大關。

台灣首富換人！川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

人工智慧（AI）伺服器滑軌大廠川湖科技董事長林聰吉超車國巨董事長陳泰銘，躍居台灣新首富。根據富比士（Forbes）10日更新的即時富豪榜，林聰吉以167億美元個人淨值，超越陳泰銘的165億美元，登上台灣首富寶座。林聰吉目前在全球富豪中排名第173，單日身家增加11億美元，增幅7.1%。

獨／證交所輪召十多家券商資安長緊盯系統與槓桿 2家券商借款仍高水位

為防範今年上半年券商陸續發生的下單App當機事件重演，並因應台股市場量能放大、交易制度改革所帶來的系統壓力，臺灣證券交易所持續拉高資安與系統穩定規格。據了解，證交所將於明日再度召集10餘家券商高層「喝咖啡」，本次主要邀集部分大型金控旗下及中小型券商的資安長、資訊長及總稽核與會，檢視資安防護、資訊架構與近期系統缺失的改善狀況。

兆基案延燒 包租代管風控三面向強化

兆基財務風暴案，使外界關注包租代管制度改革，內政部、國土署、國家住都中心將研議三道防線，以強化風險控管，包括是否限制單一業者承作案件比率、強化押金租金保障、加強招標條件審查等。

兆基風暴 寄居蟹停服務 將啟動轉銜

趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出公司債兌付爭議，引發包租代管龍頭兆基屋管關係企業風暴，承作中央包租代管共六六四○戶的寄居蟹已表明無法繼續提供服務，國家住都中心董事長花敬群昨出面說明，將啟動既有案件轉銜。花敬群也說，未來是否限制單一業者承作包租代管比率，確實值得討論，過去鼓勵大家良性競爭，比較沒注意到這部分，正與內政部、國土署及地政司討論。

機械公會理事長莊大立：機械出口連18個月正成長 下半年可望看到春燕

台灣機械公會理事長莊大立10日表示，受惠AI與半導體產業需求持續暢旺，台灣機械設備出口已連續18個月呈現正成長，更重要的是，工具機廠商近期接單回溫，7月出口也扭轉連5月衰退窘境，回到成長軌道，下半年產業景氣可望看到春燕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。