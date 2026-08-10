「僱用安定措施」五個月補助逾億元 勞動部拍板延長至10月底

勞動部10日召開由勞、資、政、學四方代表組成的「僱用安定措施」諮詢會議，勞動部次長李健鴻於會後進行說明。他表示，因應美關稅衝擊及產業復甦不一，勞動部決議，九大行業「僱用安定措施」展延三個月，原定實施至7月31日，延長至10月31日止。

勞動部統計，2025年8月1日至2026年1月31日，「僱用安定措施」補助了471家企業、7,690名勞工，核發近5,000萬元。2026年3月1日至7月31日，補助661家企業、1萬1,010人，核發金額1億多餘元。

李健鴻表示，此次會議決議展延，主要基於以下兩大考量。

第一，美國301調查結果尚未完全底定。美國針對301調查中的「強迫勞動」部分已於7月24日公布結果，台灣面臨的稅率為10%，相較其他國家為低；然而，關於「產能過剩」部分的調查結果目前尚未公布，未來台灣將面臨何種稅率仍具不確定性。

第二，國內受衝擊產業復甦步調不一。經勞動部與經濟部產業發展署蒐集近期數據顯示，受影響的九大行業目前在市場需求、接單情形與營運狀況上呈現分歧。部分產業雖已朝正面發展，但仍有部分產業尚處於調整與復甦階段。因此，多數委員認為有必要再提供三個月的緩衝期。

李健鴻提到，此次展延適用的九大行業包含：食品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備製造業、機械設備製造業、汽車零組件製造業，以及其他運輸工具零組件製造業。

針對後續的退場與應變機制，李健鴻強調，至今年10月底展延期滿時，若相關行業未達勞動部所設定的「觀測警戒值」標準，將不再延長該措施。此外，也會參考勞動市場指標，如失業率、勞工進退職業比率、海關出口數或產值等營運指標，後續持續做綜整評估。

未來三個月的實施期間，勞動部將持續密切關注這九大行業的景氣波動。若期間內觀測到任何行業達到警戒值標準，勞動部將會隨時重新召開諮詢會議，徵詢委員意見並進行滾動式檢討，以評估是否啟動進一步的僱用安定措施，確保勞工就業權益與產業穩定。

「僱用安定措施」公告適用九個行業的減班休息勞工，可申請薪資差額補貼，計算方式為勞工實施減班休息日前1個月至前3個月的平均月投保薪資，及實施減班休息後實際協議薪資差額的70%發給（無條件進位至百位數），按月發給，每人每月最高可領新台幣11,500元。