彰化三工業區廢棄物隨袋徵收低於一成 環保局兩年被審計室糾正

彰化縣實施縣內6個工業區員工生活垃圾隨袋徵收計畫，田中、北斗、福興三個工業區的實施比例始終低於一成，連續兩年被彰化縣審計室糾正。環保局今表示，工業區隨袋徵收計畫是提供廠商多一個選擇，廠商若有其它合法管道處理，環保局不勉強辦理。

環保局2024年7月起實施社頭、埤頭、芳苑、田中、北斗、福興等六大工業區的員工生活垃圾隨袋徵收試辦計畫，彰化縣審計室2025年調查參與計畫359家工廠，以社頭工業區參與率62.5%為最高，其次是埤頭工業區56.67%居次，芳苑鄉21.67%排名第三。田中、北斗、福興三個工業區參與家數都未達一成。

彰化縣審計室今年調查隨袋徵收計畫的六大工業區，又是田中、北斗、福興三個工業區低於一成，即要求環保局謀求改善辦法，以提升垃圾減量成效。

環保局強調，工業區廠商可把廢棄物付費委託民間合法清運機構處理，部分會轉到彰化溪州焚化廠，因事業廢棄物燃燒熱量達2300卡，燒出硫、氯等化學物質含量比家戶垃圾還高，對焚化廠及空氣品質都不好，環保局試辦工業區垃圾隨袋徵收計畫是提供一個選項，且針對小型廠商的少量垃圾，並不鼓勵全體廠商都採用。

環保局表示，清潔隊原本不收工廠垃圾，實施隨袋徵收計畫可讓鄉鎮市清潔隊合法清運工廠廢棄物；環保局已向彰化縣審計室說明隨袋徵收計畫的推動構想、計畫目標，對於審計室繼續糾正，環保局予以尊重。

北斗工業區陳姓廠商指出，已委託民間合法代清除業者處理廠內廢棄物，裝滿一個汽油桶容量的一般廢棄物處理費2500元至2800元，寶特瓶等可回收資源變賣歸代清除業者所有，這業者和廠商、工廠員工都方便，沒必要另外整理廢棄物放進隨袋徵收清潔袋。