失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

暑假換工作熱潮，許多勞工關注，如果請領失業給付期間打工，這樣會影響請領資格嗎？勞保局說明，就保被保險人於失業期間另有工作，每月工作收入超過最低工資者，不得請領失業給付。

勞保局表示，勞工若每月工作收入未超過最低工資，該月工作收入加上失業給付之總額，超過平均月投保薪資80%部分，應自失業給付中扣除，但總額低於最低工資者，不予扣除。

依《就業保險法》規定，失業期間或受領失業給付期間另有其他工作收入者，應於申請失業認定或辦理失業再認定時，告知公立就業服務機構。

至於勞保方面，失業勞工勞保年資累計已滿15年以上，若被公司資遣，但年齡或年資還不到請領「老年給付」的條件時，可以在離職的二年內，向勞保局申請繼續參加勞保。

勞動部也提醒，正在請領就業保險失業給付的勞工朋友，若在給付期間屆滿前找到工作並參加就業保險滿3個月，不僅能獲得穩定就業收入，還可額外申請「就保提早就業獎助津貼」，為早日重返職場增添動力。

勞動部表示，依《就業保險法》規定，勞工於請領失業給付後，在請領期間屆滿前受僱工作，並參加就業保險滿3個月，可申請提早就業獎助津貼。勞保局會按被保險人尚未請領失業給付之50%一次發給。

勞動部分享，非自願離職的林先生，失業後每月領2萬元的失業給付（最長可領6個月）。當領到第3個月時，林先生順利找到月薪4萬元的新工作，此時林先生心裡很糾結：「還有3個月的失業給付還沒領完，有點可惜，是不是該在家領完再去工作？」

因為不確定如何抉擇最有利，林先生決定到勞保局辦事處尋求諮詢。勞保局在了解林先生的顧慮後向其說明，政府為了鼓勵勞工提早重返職場，設有『提早就業獎助津貼』，只要再給付期滿前找到工作，並且在新公司參加就業保險滿3個月，就可以申請領回未領完給付的一半。

勞保局幫林先生試算這3個月的總收入：

新工作薪資收入：4萬元×3個月=12萬元

提早就業獎助津貼：2萬元×1.5個月=3萬元

合計總收入：15萬元

相較之下，如果林先生當時選擇在家領滿剩下的3個月失業給付，總收入其實只有6萬元（2萬元×3個月）。經過勞保局詳細說明及試算，林先生赫然發現，提早投入職場的總收入（15萬元），比待在家領完失業給付（6萬元）整整多了9萬元。