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勞保局文字客服「寶妹」來了 勞保勞退輕鬆搞懂

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞保局推出文字客服「寶妹」來幫忙，勞保、勞退都可輕鬆查詢。勞保局／提供
勞保局推出文字客服「寶妹」來幫忙，勞保、勞退都可輕鬆查詢。勞保局／提供

勞保或勞工退休金問題，不知道該問誰？勞保局推出文字客服「寶妹」來幫忙。無論是勞保、就保、災保、國保、農（職）保或勞工退休金等一般法令及業務規定，都可以透過文字客服快速查詢。

勞保局說明，只要進入「勞動部勞工保險局全球資訊網」點選首頁左下角 「文字客服」，即可從熱門選單快速查詢，或直接與客服機器人「寶妹」進行文字對話。若需要真人協助，也可於服務時間點選 「真人服務」，由專人提供文字諮詢。

許多熱門問答，寶妹都能清楚說明。例如勞工退休金與勞保老年給付差異，勞工保險除了受僱勞工外，無一定雇主或自營作業的勞工也都能參加，勞保與勞退是二種不同制度的給付項目，兩者間並無關聯，可分開申請。勞工退休金是雇主依法應給予勞工之退休金，分為舊制及新制。

勞退舊制是依勞基法規定雇主於勞工退休時一次給予之；新制是依2005年7月1日施行之勞退條例規定雇主需為適用勞基法之勞工，按月提繳不低於其每月工資6％的退休金，儲存於勞保局設立之退休金個人專戶，當符合請領條件時，便可向勞保局提出申請。

「勞保老年給付」是根據「勞保條例」所提供的一項社會保險給付，勞工只要依規定參加勞保並繳交保險費，當被保險人的「勞保」年資、年齡符合規定後，只要確實離職退保，即可向勞保局申請勞保老年給付（含一次領和月領）。

至於勞保老年年金及老年一次金給付年齡，寶妹說明，勞保老年年金及老年一次金的法定請領年齡，從2009年1月1日年金施行之日起，第10年（即2018年）提高1歲（為61歲），以後每二年提高1歲，至65歲為止（即2026年）。

寶妹補充，前述法定請領年齡：1957年次(含)以前出生為60歲、1958年次為61歲、1959年次為62歲、1960年次為63歲、1961年次為64歲、1962年次(含)以後為65歲。

勞保 勞退

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