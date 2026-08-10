中國借颱風「管制」台海船舶 航港局斥責：假執法、真擴權

白海豚颱風已逐漸遠離台灣周邊海域，針對日前中國廣東海事局以颱風影響為由，宣布對航經臺灣海峽南口北上船舶實施交通管制，並要求船舶聽從其海事管理機構指揮之違反國際法不當行徑，交通部航港局於10日發布新聞稿嚴正澄清，該局除已於第一時間即透過海岸電台、海事中心發布海事訊文，周知台灣周邊海域船舶，台灣海峽為國際水域，根據聯合國海洋法公約，中國無權對台灣周邊海域行使任何形式的控制權或管轄權，請周邊海域船舶無須理會中國海上交通管制要求，應自行規劃安全水域避風外。

航港局並於海上颱風警報發布前夕，即已透過新聞稿、海岸電台、船舶自動識別系統(AIS)等多元管道廣播周邊海域船舶防災告警，8月6日更提早啟動近岸12浬海域警戒區淨空管制措施，籲請航經台灣北部及東部周邊海域警戒區內船舶駛離近岸12浬海域警戒區避風，並協調海巡署執行必要驅離作業，同時清楚告知周邊船舶倘仍於警戒區滯留，後續將依商港法禁止進入我國各商港，因此白海豚颱風行經台灣周邊海域期間無發生任何海事案件，成功守護台灣周邊海域船舶航行安全。

航港局強調，針對台灣周邊海域，中華民國才是聯合國海洋法公約具法定主權之「沿岸國」，始有權對周邊船舶進行海上交通管制措施，而台灣海峽為國際水域，依據《聯合國海洋法公約》等國際規範，領海範圍外均適用國際法公海航行自由原則，中國無任何權利針對該水域之外國及我國船舶實施交通管制。航港局嚴正譴責中國假借颱風防災之名，遂行「假執法、真擴權、真騷擾」之不當行為。