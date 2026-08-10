本周四截止 促轉基金送你去韓國、德國見習

促轉基金海外見習活動，申請進入最後倒數。國發會2026年促進轉型正義基金海外見習活動計畫，收件至8月13日止，將選送符合資格者前往韓國及德國，透過機構參訪、實務交流及蹲點見習，了解兩國推動轉型正義、歷史記憶、民主韌性及人權教育的經驗。

國發會指出，此次海外見習活動鎖定韓國及德國，參與者將走訪民主化相關機構、紀念館、博物館及歷史場域，並與當地研究者、公民團體及實務工作者交流，進一步了解不同國家如何面對威權歷史，以及相關制度與公共實踐。

依活動規劃，見習內容除機構參訪外，也包括參與組織運作、研究計畫或相關議題活動，涵蓋轉型正義、民主韌性、歷史記憶、檔案研究及人權教育等面向，希望讓參與者透過實地觀察與交流，累積國際經驗。

國發會表示，計畫也鼓勵參與者思考如何將海外見習成果帶回台灣，轉化為研究、教育或公共實踐，藉此深化國內轉型正義相關工作，並擴大與國際研究及實務社群的連結。

此次申請對象須具中華民國國籍，並關心轉型正義、民主或人權議題，同時符合各類別所訂年齡、經歷及語言能力等條件；各類別名額、交流期程及詳細資格，依促進轉型正義基金公私協力平台公告為準。

國發會提醒，有意申請者請上網下載並填寫申請文件，於8月13日前繳交完整資料，誠摯邀請關心轉型正義、民主韌性與人權議題，並具備研究或實務經驗的民眾報名。