宏碁接掌兆基2天即撤出 王貴增接代理總經理

包租代管龍頭兆基屋管大股東捲入財務糾紛，兆基經營層近日也出現異動。兆基屋管今天召開臨時董事會，正式派任王貴增接任代理總經理，預計8月21日召開股東臨時會，引領公司改組；聲明指出，公司營運正常，致力維護全體房東、房客、客戶及合作夥伴相關權益。

國內包租代管龍頭兆基屋管日前爆發大股東財務糾紛，傳出資金跳票危機。電腦品牌廠宏碁身為兆基屋管第2大股東，於8月5日由兆基屋管董事會推選宏碁法人代表接任董事長，期盼強化公司治理。

不過宏碁7日發布重大訊息表示，隨著指派代表接任經營層並深入了解後，發現兆基屋管內部管理存有缺失，隨即決定撤出經營層並辭去相關職務。

兆基屋管今天發布最新聲明，第一，公司各項業務、營運及契約的履行均正常進行，未如外界傳言，有保管大筆押租金等情事。日後將繼續提供管理專業服務，強化資金管理，致力維護全體房東、房客、客戶及合作夥伴相關權益。

第二，兆基屋管重申法人獨立性。針對媒體報導公司資金運作及其他公司關聯等事宜，兆基屋管是獨立法人，「趙姬投資」僅為持有兆基屋管約30%股權的股東，「寄居蟹管顧」更與公司股權完全無關，兩者均非媒體報導所稱的兆基集團相關公司。

兆基屋管表示，公司財務報表經外部會計師事務所依法查核簽證，相關公司債權、債務狀況已委請專業會計師及律師查察，目前內部金流正常，並非外傳有所短缺或不足，將來對於財務部分將更加公開透明，專款專用。另外，對於未經查證的報導、文章等，公司深表遺憾，並保留法律上追訴權利。

第三，公司尊重董事成員異動，也依法積極完備公司治理架構。兆基屋管今天上午召開臨時董事會，正式派任王貴增接任代理總經理，並通過預計於115年8月21日召開股東臨時會，引領公司重新改組，力求業務正常發展。

兆基屋管強調，公司新任經營團隊立場與自救會爭取權益完全一致，對此次爭議，公司將共同保障債權人與公司利益優先。

第四，公司日後將持續配合主管機關與公會政策，落實公司治理，維持管理體制與服務穩定，以實際行動共創企業長遠價值。