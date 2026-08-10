吳乃仁只想月還5萬？台糖：8月下旬協商還錢沒誠意 就再聲請管收

台糖向前董事長吳乃仁等人追償約1.7億元欠款，8月下旬將進行第二次協商，台糖表示，如果還是無法提出讓他們滿意的還款計畫，台糖將再度聲請管收。立委王鴻薇質詢時透露，7月協商時，吳乃仁只願每個月還5萬元。

經濟部、台糖10日赴立法院經濟委員會針對「台糖經營治理及風險控管之檢討」提出專案報告。

針對7月16日台糖與吳乃仁的還款協商破局原因，台糖副總蕭基淵表示，吳乃仁方面提出的還款條件，無法被台糖接受，至於還款計畫為何？蕭基淵始終堅持因協商尚未結束，不便公開具體內容。

立委王鴻薇質詢時表示，據他所知，吳乃仁方面提出每月償還5萬元，並詢問是否屬實。蕭基淵回應表示，實際情況「好像不大相符」，但因為雙方協商尚未結束，因為不便對外說明具體內容。

王鴻薇指出，如果吳乃仁每個月只還5萬元，面對1億7千多萬元的欠款，即使不計利息，也要還300年，而吳乃仁已經79歲，難不成要還到379歲，王鴻薇痛批吳乃仁的還款計畫缺乏誠意。

約1.7億元的欠款，其實是1家公司、3名自然人的共同欠款，吳乃仁是其中一名自然人，據了解，該家公司及其中一名自然人名下無財產，一名自然人的房屋已遭拍賣，還款3千多萬元，吳乃仁則還750萬元，亦即在這筆債權中，台糖已追回3900萬元。