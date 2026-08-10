追吳乃仁欠台糖1.8億巨債 台糖：8月底前還款協商未果將祭二次管收

立法院經濟委員會10日召開台糖公司經營治理及風險控管進行專案報告。針對前台糖董事長吳乃仁欠台糖1.8億，台糖今日表示，若8月下旬協商未果，台糖將聲請二次管收。

經濟部在書面報告表示，有關前台糖董事長吳乃仁售地案債權追償一事，基於債務人律師已在庭訊時承諾將提出清償計畫並與台糖協商，台糖才先撤回管收聲請，若債務人未出面進行協商，將會再向法院聲請管收。

台糖副總蕭基淵表示，7月16日雙方協商時，吳乃仁未提出明確可接受還款方案。接下來雙方代理人協商8月下旬二次協商，若還未提出合理還款計畫，台糖將申請二次管收。

立法院經濟委員會10日召開台糖公司經營治理及風險控管進行專案報告，包括在野立委陳昭姿、王鴻薇質詢追討吳乃仁欠債進度，王鴻薇指出，就她了解，7月16日吳乃仁提出還款計畫是每月還5萬元；對此，台糖表示，就台糖知道「不太相符」；台糖表示，因還在還款協商，尚不方便說明內容。

台糖表示，該案有四位「債務人」，是四個人聯貸案。台糖自2010年向吳乃仁申請假扣押，開始追償債務，至2020年止，收回3,900多萬元，吳乃仁收回750萬元。

針對吳乃仁售地案債權追償，經濟部書面報告指出，台糖公司每年均依規定持續查調債務人等財產及所得資料，前次聲請管收旨在促使債務人清償。因債務人律師在庭訊時承諾將提出清償計畫並與台糖公司協商，基於「促使債務人出 面協商清償債務」之管收目的，台糖公司於當庭應法官訊問，先行撤回管收聲請，並表示如果債務人未出面進行協商，將會再向法院聲請管收。

至於未來因應作法，經濟部表示，台糖公司與吳仍仁律師已於7月中旬首度協商，已清楚向對方表達應盡速清償債權，雙方將於近期續行協商，盡速完成協議。台糖公司後續仍將持續查調債務人等財產及所得資料。