10月漲電價？ 龔明鑫回應一原則 正設法補償台電

經濟部上半年虧損257億元，且累積虧損3764億元，經濟部長龔明鑫10日回應立委質詢是否追加預算撥補台電時表示，正在與主計總處討論；至於電價，龔明鑫重申穩定物價、照顧民生。

龔明鑫10日赴立法院經濟委員會，進行「台糖經營治理及風險後控管之檢討」專題報告，會前受訪時表示，電價由電價審議會決定，但經濟部一向的政策就是照顧民生、穩定物價，會提供更多證據向審議會適度表達，讓審議會可以了解。

根據龔明鑫對於電價的立場，始終強調穩定物價、照顧民生，因此經濟部對10月電價立場偏向凍漲，是否與年底選舉有關？龔明鑫說，沒有選舉考量。

立委邱志偉質詢是否會從預算中撥補台電？龔明鑫說，經濟部照顧民生維持物價是我們的政策，確實有跟主計總處討論。