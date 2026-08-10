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7月新生兒僅7,906人、連66個月「生不如死」 總人口再寫新低

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
台灣少子化持續，內政部最新統計顯示，7月新生兒僅7,906人，較去年同期減少11.56%。圖／AI生成
台灣少子化持續，內政部最新統計顯示，7月新生兒僅7,906人，較去年同期減少11.56%。圖／AI生成

台灣人口持續下探。內政部10日公布最新戶口統計，7月新生兒僅7,906人，死亡人數則達1萬7,119人，死亡人數是出生人數的2.17倍，已連續66個月「生不如死」；截至7月底，全台人口降至2,323萬5,002人，較上月再減8,563人，人口連續30個月負成長，總人口續創新低。

統計資料顯示，7月出生人數7,906人，較去年同期減少1,033人、年減11.56%，雖較6月增加582人、月增7.95%，但仍低於8千人。平均約每5.6分鐘才有一名嬰兒出生，折合年粗出生率為千分之4.01。

相較之下，7月死亡人數達1萬7,119人，較去年同期增加273人、年增1.62%，平均約每2.6分鐘死亡1人。單月死亡人數比出生人數多出9,213人，人口自然增加持續呈現負值。

即使7月人口遷徙呈現淨遷入650人，仍不足以抵銷人口自然減少。截至7月底，全台總人口2,323萬5,002人，較6月底減少8,563人；與去年同期相比更減少10萬2,934人、年減0.44%，相當於平均每天減少約282人。

從縣市來看，7月粗出生率以台東縣千分之6.06最高，其次為雲林縣千分之5.29、連江縣千分之5.18；最低則是基隆市千分之2.10，其次為台南市千分之3.14、嘉義縣千分之3.36。

人口老化也持續加深。截至7月底，65歲以上人口達477萬3,519人，占總人口20.54%；0至14歲人口則為262萬5,992人，占11.3%，高齡人口已達幼年人口的1.82倍。

新生兒 人口 內政部 少子化

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