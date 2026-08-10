10月電價凍漲？ 經長：照顧民生穩定物價為政策方向

經濟部9月將召開電價審議會，近日媒體報導10月電價將朝凍漲方向規劃。經濟部長龔明鑫今天表示，經濟部一向以照顧民生、穩定物價為政策方向，將向電價審議委員會提供更多資料供委員參考，但最終由審議委員會決定，並強調「沒有選舉的考量」。

龔明鑫今天出席立法院經濟委員會就「台灣糖業股份有限公司經營治理及風險控管之檢討─中聯油脂事件、台糖售地案等重大債權追償暨審計部114年度決算審核意見改善情形」進行報告，並備質詢。

龔明鑫會前受訪表示，9月將召開電價審議委員會，站在經濟部立場，照顧民生、穩定物價一直是政策方向，經濟部會向電價審議委員會提供更多資料及相關說明，讓委員充分了解，但電價調整最終仍由審議委員會決定。

媒體追問，相關作法是否有選舉考量，龔明鑫強調，「沒有選舉的考量」。

此外，針對台糖在中聯問題油案中遭質疑未通報等爭議，龔明鑫表示，台糖公司具有完整食品安全標準作業程序（SOP），此次事件中，台糖自主檢驗12次，中央及地方政府也完成各10次檢驗，合計32次，結果均合乎標準。

他表示，目前台糖油品採預防性下架措施，待相關程序完成、確認無虞後，將評估恢復上架。未來台糖規劃不再向國內採購粗油，而是直接自國外進口黃豆自行煉製，進一步提升油品安全性。

台糖在今天立法院經委會的書面報告中也提到，採取預防性措施，總計2881公噸的相關成品與庫存已下架及管控；台糖自主送驗及主管機關抽驗的樣品，粗油及成品油苯駢芘檢驗結果均符合規定，下半年停購外購粗油，全數以自主進口黃豆產製成品油。