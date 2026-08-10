寄居蟹確定無法續做社宅包租代管！住都中心公布接手機制

兆基屋管風暴延燒，國家住都中心10日表示，寄居蟹租屋股份有限公司負責人已表明無法繼續提供社會住宅包租代管服務，因此正式啟動既有案件轉銜機制，並協調六都租賃住宅服務商業同業公會聯繫房東、房客，協助轉由其他業者接手；至於兆基屋管目前承辦案件仍正常履約，房東、房客若對後續服務有疑慮，也可向國家住都中心登記協助需求。

「趙姬投資」與「寄居蟹管顧」爆發公司債無法如期支付利息等債務風暴後，兆基集團相關業務及社宅包租代管案件後續受到關注。國住都指出，中央版社宅包租代管案件的租賃契約關係，不會因業者經營狀況而失效，房東及房客權益仍受契約保障，目前也持續掌握相關案件執行情形，並規畫後續轉銜作業，避免服務中斷。

針對寄居蟹既有案件，國家住都中心已協調六都租賃住宅服務商業同業公會，透過電話聯繫房東及房客，詢問轉換服務業者的意願。若民眾已有屬意的中央版第五期社宅包租代管業者，將依其意願協助轉換；若沒有指定業者，則依案件所在地區，從第五期計畫業者中採輪配方式安排業者接手。

國家住都中心也在官網設置「專案協助專區」，除提供FAQ供房東、房客查詢，也設置「協助需求登記表」，讓寄居蟹承辦案件的房東及房客填寫需要協助的事項，並調查轉換服務業者的需求。

為加快轉銜速度，國家住都中心及六都租賃住宅服務商業同業公會，也會依房東或房客需求，在取得當事人同意後協助填寫登記表，希望盡快將既有案件轉由第五期計畫業者接手，讓包租代管服務不中斷。

至於兆基屋管承辦案件，國家住都中心表示，目前仍正常履約，若房東、房客對服務仍有疑慮，可先向兆基屋管洽詢，也可填寫「協助需求登記表」，國家住都中心將視後續實際情況提供協助。

國家住都中心強調，目前其他中央版社會住宅包租代管業者均正常提供服務，後續將持續進行履約查核及監督，掌握業者實際服務情形。中央版社宅包租代管房東、房客若對現有服務或後續轉銜有疑問，可洽六都租賃住宅服務商業同業公會。