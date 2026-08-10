台電虧損上半年虧257億元 10月電價是否調漲？經長龔明鑫全都說了

台糖向前董事長吳乃仁等人追償約1.7億元欠款，8月下旬將進行第二次協商，台糖表示，如果還是無法提出讓他們滿意的還款計畫，台糖將再度聲請管收。立委王鴻薇質詢時透露，7月協商時，吳乃仁只願每個月還5萬元。

2026-08-10 11:27