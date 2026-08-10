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台電虧損上半年虧257億元 10月電價是否調漲？經長龔明鑫全都說了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長龔明鑫。聯合報系資料照
經濟部長龔明鑫。聯合報系資料照

經濟部將在9月召開電價費率審議會，拍板10月電價。經濟部長龔明鑫10日在立法院受訪表示，電價費率最後由電價費率審議會決定，但經濟部強調，要照顧民生、穩定物價，也會讓審議會了解。外界解讀，此話意味著10月電價凍漲方向。

據了解，經濟部向行政院爭取台電政府撥補，惟台電和中油因應中東戰爭，因穩定民生物價致出現虧損或成本增加，須由政府撥補，將會打包一起看，屆時將會各獲政府撥補額度。

龔明鑫今日上午出席立法院經濟委員會就台糖專案報告中聯油脂、售地案重大債權追償暨審計部114年度決算審核意見改善情形」進行專案報，會前接受媒體詢問10月電價是否調漲議題時，作上述表示。

龔明鑫 台電 電價

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