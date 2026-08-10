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紓緩中油財務壓力 三管齊下

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

美伊戰爭懸而未決，中油站在穩定民生物價第一線，經濟部已在明年編列中油一六九四億元增資預算，另外三千億元專案融資已獲行政院同意，剩下未定的二○二六年追加預算撥補中油額度。經濟部擬以三管齊下，紓緩中油財務壓力。

根據中油財報，中油因配合政府穩定油氣價格政策，六月稅前虧損達五十八億元，但受益於成本認列時間差，以及外銷油品獲利，上半年仍獲利一三三億元。官員說，油品有三個月庫存落差，先前中油銷售汽柴油都是美伊戰爭前採購；戰爭後油價飆漲，會反映在下半年，七月就會出現巨額虧損。

據了解，經濟部向行政院爭取二○二六年追加預算撥補中油和台電。經濟部對於中油和台電撥補規畫是「打包一起看」，包括將中油汽柴油價、桶裝瓦斯、工業用天然氣應調未調部分、未漲足部分，以及中油調漲電業氣價致台電發電成本大增部分，考慮由政府撥補。屆時若定案，中油和台電各自獲撥補額度。

據了解，經濟部已陸續向行政院提出撥補數額，主要就是應調未調或未漲足部分。中油自二月廿八日至八月九日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計仍吸收約一六四點三億元。

截至七月底液化石油氣產品累計吸收金額預估逾九十億元。工業用戶方面，中油自二○二一年至今年六月累計吸收金額逾一千四百億元。

中油 美伊戰爭 油價

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