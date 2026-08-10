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經部爭取補貼 10月電價擬凍漲

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部將在九月舉行電價費率審議會，決定十月電價。美伊戰爭推升國際油價及氣價，台電發電成本及虧損再度走高；政府以穩定民生物價為優先，經濟部再度爭取二○二六年追加預算撥補台電今年的部分虧損，外界預期十月電價朝凍漲方向規畫。

根據台電財報，今年上半年虧損擴大至二五七億元，台電售電仍低於發電成本，主因是中油四月以來累計漲電業氣價達百分之五十六；若以打平台電今年虧損，推估電價調幅約百分之七點三。

據透露，朝野都希望在選前穩定民生物價，經濟部已表態爭取台電撥補，若能順利獲立法院支持，電價朝凍漲方向進行；至於撥補額度須待二○二六年中央政府總預算底定後，針對二○二六年追加預算之分配，由主計總處做總體考量。

台電虧損主要仍是國際燃料價格上升。台電天然氣發電占比逾四成七，天然氣採購來源中油，今年來中油對電業氣價足額反映。中油四月調升百分之四十一點五八，創史上單月最大漲幅，五月再調百分之九點三四，六月凍漲、七月調降，八月又漲百分之九點九一，每立方公尺牌價來到廿一點四六○一元。

台電表示，依據中油公告的發電用天然氣牌價，今年四、五月大幅調漲電業用戶天然氣價格，合計調漲逾百分之五十。台電統計，今年至六月止，台電天然氣燃料支出較中東戰前共增加約四二○億元。此外，中油八月起對電業用戶天然氣價格再調漲百分之九點九一，台電預估每月燃料支出較中東戰前增加約一五○億元。

台電主管指出，天然氣價格大漲，也帶動各國轉用燃煤，國際煤價也往上飆漲。整體來說，若國際能源價格未能及時調降，台電今年背負增加的發電成本將十分可觀。

台電財報顯示，台電六月虧損擴大到一一三億元，累計上半年稅前虧損二五七億元，因逢中東戰爭致國際氣價大漲，因此台電今年上半年比去年同期虧損爆增一○二億元；歷年累計虧損達三七六四億元。

台電今年目標是虧損低於預算編列的二八○億元。官員說，進入夏月電價期間，台電電費收入增加較多，七、八月虧損有機會不致於擴大。台電十月電價有漲但不敢漲的壓力，台電內部並不樂觀，預估全年虧損數會比編列數還要多。

因應中東戰爭，經濟部已經要求中油在油價採取平穩措施，但今年前七月消費者物價數上漲百分之一點八一；在穩定民生物價優先，以及年底地方首長選舉政治氛圍下，電價恐難調漲。

電價 補貼 台電

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