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兆基吸金客戶暴雷 大陸有前例

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

兆基屋管關係企業公司債爆發兌付風波，由於部分投資人原本即與兆基存在房東、員工或業務往來的關係，也讓租賃業者跨足金融商品的風險受到關注。事實上，中國大陸房地產市場也曾出現類似情況，包括鏈家理財、蛋殼公寓及恆大財富，都曾利用既有房屋交易或租賃客群發展金融業務，但後續發展及造成的影響並不相同。

其中，與目前兆基事件在客戶來源上較為接近的，是大陸大型房仲業者鏈家過去發展的「鏈家理財」。鏈家理財二○一五年累計成交金額約人民幣一三八億元，投資人接近卅二萬人，其中超過八成原本就是鏈家的購屋客戶。

鏈家當時透過既有房屋交易客群銷售金融產品，部分產品年化收益約百分之八到十，資金主要用於周轉及房屋交易墊款。由於借款期限較短，且多有房屋交易作為回款來源，加上鏈家本身仍具有一定資金調度能力，相關產品並未出現全面性停止兌付。後續鏈家也停止新增相關業務。

兆基此次出現兌付問題的則是趙姬投資及寄居蟹管理顧問所發行的公司債。不過，部分投資人與兆基原有業務往來，加上趙姬為兆基股東、李建成同時具有兆基創辦人等身分，使關係企業間的品牌及業務關係受到外界關注。

另一個可供觀察的案例是恆大財富。大陸恆大過去透過集團員工、業主及既有客戶銷售高收益理財產品，部分產品年化收益率一度達百分之十二。隨著恆大集團陷入流動性危機，相關理財產品也出現兌付困難，後續一度提出以房產等資產抵償債務。

至於二○二○年爆發危機的蛋殼公寓，透過「租金貸」一次取得房客長期租金，再按月或按季支付房東，並將資金投入擴張及營運，資金鏈斷裂後直接造成房東收不到租金、房客已繳租金卻仍遭要求搬離等問題。

市場人士分析，兆基的狀況類似鏈家跟恆大的形式，但資金鏈的斷裂也類似蛋殼公寓當時的問題，現在就看政府能否維持房東及房客的權益。

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