穩定民生物價 經濟部擬增資中油1,694億

今年中東戰爭開打，中油站在穩定民生物價第一線，經濟部已於明年編列增資中油1,694億元預算；另3,000億元專案融資已獲行政院同意。

據了解，經濟部亦向行政院爭取2026年追加預算撥補中油和台電。經濟部對於中油和台電撥補規劃是「打包一起看」，包括將中油汽柴油價、桶裝瓦斯、工業用天然氣應調未調部分、未漲足部分，及中油調漲電業氣價致台電發電成本大增部分，考慮由政府撥補。屆時若定案，中油和台電將各自獲撥補額度。

根據中油財報，因配合政府穩定油氣價格政策，6月稅前虧損達58億元，但因成本認列時間差，及外銷油品獲利，上半年仍獲利133億元。

官員解釋，因油品有三個月庫存落差，先前中油銷售汽柴油都是中東戰爭前採購；中東戰爭後油價飆漲採購，會反映在下半年，7月就會出現巨額虧損。

據了解，經濟部已陸續向行政院提出撥補數額，主要就是應調未調、或未漲足部分。