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穩物價…10月電價預料凍漲 經部將提追加預算撥補台電虧損

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部9月將召開電價費率審議會，受到中東戰爭推升國際油價及氣價影響，台電發電成本及虧損一路走高，經濟部將再次提出爭取2026年追加預算撥補台電部分虧損。圖／聯合報系資料照
經濟部9月將召開電價費率審議會，受到中東戰爭推升國際油價及氣價影響，台電發電成本及虧損一路走高，經濟部將再次提出爭取2026年追加預算撥補台電部分虧損。圖／聯合報系資料照

經濟部9月將召開電價費率審議會，受到中東戰爭推升國際油價及氣價影響，台電發電成本及虧損一路走高，經濟部將再次提出爭取2026年追加預算撥補台電部分虧損。

此外，在物價攀升、政府盼優先穩定民生物價之際，外界預期，10月電價將朝凍漲方向規劃。

根據台電財報，今年上半年虧損已擴大至257億元，台電售電仍低於發電成本，主因是中油4月以來累計調漲電業氣價達56%；若以打平台電今年虧損為目標，電價調幅約7.3%，但前七月消費者物價指數上漲1.81%，民眾有感，為穩定民生物價，電價恐難調漲。

根據透露，朝野都希望在選前穩定民生物價，經濟部已表態爭取台電撥補，若順利獲立院支持，電價朝凍漲方向進行；至於撥補額度須待2026年中央政府總預算底定後，針對明年追加預算的分配，由主計總處做總體考量。

台電天然氣發電占比逾四成七，今年來中油對電業氣價足額反映。中油4月調升41.58%，寫史上單月最大漲幅，5月再調9.34%，6月凍漲、7月調降，8月又漲9.91%，每立方公尺牌價來到21.4601元。

台電統計，今年至6月止，台電天然氣燃料支出較中東戰前共增加約420億元。接著，中油8月起電業用戶天然氣價格再調漲9.91%，台電預估每月燃料支出較中東戰前增加約150億元。

台電主管指出，因天然氣價格大漲，帶動各國轉用燃煤，也讓國際煤價往上飆。整體來說，若國際能源價格未能及時調降，台電今年增加發電成本十分可觀。

台電財報顯示，台電6月虧損擴大到113億元，累計上半年稅前虧損257億元，因逢中東戰爭致國際氣價大漲，今年上半年比去年同期虧損暴增102億元，歷年累計虧損達3,764億元。

台電今年目標是虧損低於預算編列的280億元。官員表示，現進入夏月電價期間，台電電費收入增加較多，7、8月虧損有機會不至於擴大。惟台電10月電價有漲但不敢漲的壓力，台電內部並不樂觀，預估全年虧損數會比編列數還要多。

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