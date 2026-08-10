勞保撥補明年編列1,300億 連八年挹注相關基金 累計將達6,470億

行政院已初步編列2027年中央政府總預算案，據了解，為支持勞保財務、落實照顧勞工承諾，明年度預算仍將編列1,300億元挹注勞保基金，將是連八年撥補勞保，若經立法院通過，累計撥補金額將達6,470億元。

這也是去年底立法院三讀通過《勞工保險條例》，將政府撥補入法後的第一年預算編列，撥補金額比照今年，為1,300億元。今年度、明年度預算都仍須經立法院審議通過。

行政院預計下周四（20日）行政院會通過明年度中央政府總預算案，並送立法院審查。行政院上周已向賴清德總統報告，歲入編列3.8兆元，歲出編列3.6兆元，雙創歷史新高。據了解，賴總統對於總預算雛形已初步同意，僅部分項目會再細部調整，大致維持不變。

總統府日前強調，明年度總預算將增加社會福利，強化照顧服務，並減輕家庭負擔，同時會擴大減稅，增加家庭可支配所得；行政院長卓榮泰日前也表示，明年總預算編列聚焦智慧科技、社會福利、公平分配等面向，涵蓋「人口對策新戰略」、勞保、健保等各項補助與挹注。

據了解，明年撥補勞保預算，初步規劃為1,300億元，這也將會是連續四年撥補金額達1,300億元（含總預算、特別預算），政府持續挹注勞保財務，強調只要政府在、勞保就不會倒。

勞保財務攸關廣大勞工權益，近年穩定勞保基金財務主要有兩大支柱，除依賴政府撥補，勞保基金投資績效也對穩定基金水位發揮一定功能。今年上半年，勞保基金收益數為2,882億元，使勞保基金水位達到1.68兆元，逼近1.7兆規模。

政府自2020年起撥補勞保基金，穩定勞保財務，並自2024年起，每年撥補金額都超過1,000億元，成為穩定勞保財務的重要力量。

與2019年底尚未撥補前比較，當時基金水位約在7,188億元，至今年6月底勞保基金規模1兆6,820億元，已是撥補前的2.34倍。

至於外界關注國防預算，據了解，明年可望超過1.1兆元，將會達國內生產毛額（GDP）的3%左右。

根據政院初步規劃，明年度歲入編列數達3.8兆元，較今年預算案數成長35%，歲出編列3.6兆元，約成長20%，歲出、歲入規模雙創新高，歲出歲入賸餘約2,200億元。