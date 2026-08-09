挺住台電！經部表態爭取政府撥補、穩定選前物價 今年10月電價還漲？

經濟部將在9月召開電價費率審議會，決定10月電價。今年自中東戰爭爆發以來，推升國際油價及氣價，台電發電成本及虧損再度走高；然而政府現在穩定民生物價為優先，經濟部再提出爭取2026年追加預算撥補台電今年部分虧損，外界預期10月電價朝凍漲規畫方向。

根據台電財報，今年上半年虧損擴大至257億元，台電售電仍低於發電成本，主因是中油4月以來累計漲電業氣價達56%；若以打平台電今年虧損，推估電價調幅約7.3%。

據透露，朝野都希望在選前穩定民生物價，經濟部已表態爭取台電撥補，若能順利獲立院支持，電價朝凍漲方向進行；至於撥補額度須待2026年中央政府總預算底定後，針對2026年追加預算之分配，由主計總處做總體考量。

台電虧損主要仍是國際燃料價格上升。台電天然氣發電占比逾四成七，天然氣採購來源中油，今年來中油對電業氣價足額反映。中油4月調升41.58%，創史上單月最大漲幅，5月再調9.34%，6月凍漲、7月調降，8月又漲9.91%，每立方公尺牌價來到21.4601元。

台電表示，依據中油公司公告之發電用天然氣牌價，已於今年4、5月大幅調漲電業用戶天然氣價格，合計調漲逾50%。台電統計，今年至6月止，台電天然氣燃料支出較中東戰前共增加約420億元。接著，中油8月起電業用戶天然氣價格再調漲9.91%，台電預估每月燃料支出較中東戰前增加約150億元。

此外，台電主管指出，因天然氣價格大漲，也帶動各國轉用燃煤，進而帶動國際煤價也有往上飆的趨勢。整體來說，若國際能源價格若未能及時調降，台電今年揹負增加發電成本十分可觀。

根據台電財報，台電6月虧損擴大到113億元，累計上半年稅前虧損257億元，因逢中東戰爭致國際氣價大漲，因此台電今年上半年比去年同期虧損爆增102億元；歷年累計虧損達3,764億元。

台電今年目標是虧損低於預算編列的280億元。官員表示，現進入夏月電價期間，台電電費收入增加較多，7、8月虧損有機會不致於擴大。惟台電10月電價有漲但不敢漲的壓力，台電內部並不樂觀，預估全年虧損數會比編列數還要多。

因應中東戰爭，經濟部已經要求中油在油價採取平穩措施，但今年前7月消費者物價數仍上漲1.81%，全民都有感；在穩定民生物價優先，以及年底地方首長選舉政治氛圍下，電價恐難調漲。