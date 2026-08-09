救中油！經濟部2027年編列中油1,694億元增資預算 並爭取政府撥補

今年中東戰爭開打，中油站在穩定民生物價第一線。經濟部已在2027年編列中油1,694億元預算；另3000億元專案融資已獲行政院同意。剩下未定的2026年追加預算撥補中油額度。經濟部擬以三管齊下，紓緩中油財務壓力，繼續挺住。

根據中油財報，中油因配合政府穩定油氣價格政策，6月稅前虧損也達58億元，但受益於成本認列時間差，以及外銷油品獲利，上半年仍獲利133億元。官員解釋，因為油品是有3個月庫存落差，先前中油銷售汽柴油都是中東戰爭前採購；中東戰爭之後油價飆漲採購，會反映在下半年，7月就會出現巨額虧損。

據了解，經濟部亦向行政院爭取2026年追加預算中撥補中油和台電。經濟部對於中油和台電撥補規畫是「打包一起看」，包括將中油汽柴油價、桶裝瓦斯、工業用天然氣應調未調部分、未漲足部分，以及中油調漲電業氣價致台電發電成本大增部分，考慮由政府撥補。屆時若定案，中油和台電各自獲撥補額度。

據了解，經濟部已陸陸續續向行政院提出撥補數額，主要就是應調未調、或未漲足部分。截至目前止，中油2月28日至8月9日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計仍吸收約164.3億元。截至7月底液化石油氣產品累計吸收金額預估逾90億元。至於工業用戶方面，台灣中油自2021年至2026年6月累計吸收金額逾1,400億元。若只計算今年未調足，估計數十億元。

經濟部長龔明鑫日前表示，將以「增資、專案融資、撥補」等三箭齊發，紓解中油財務壓力。經濟部已在2027年編列1,694億元中油增資預算、3000億元專案融資已獲行政院同意。剩下未定的政府撥補額度，而且政府撥補也會將台電氣價成本上漲納入考量，也會給予台電撥補。