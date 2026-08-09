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Q3投資展望 M&G：兩難困境與複雜抉擇

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
對於第三季股票與多重資產展望，M&G認為，仍看好部分人工智慧（AI）基礎設施與關鍵技術供應商。路透
對於第三季股票與多重資產展望，M&G認為，仍看好部分人工智慧（AI）基礎設施與關鍵技術供應商。路透

對於第三季股票與多重資產展望，M&G認為，仍看好部分人工智慧（AI）基礎設施與關鍵技術供應商，但除了那些最受追捧的人工智慧資本支出受益者之外，在電氣化、電力基礎設施和賦能型工業技術等主題，以及更廣泛的人工智慧受益者群體中，也存在投資機會。債券方面，M&G的多重資產投資組合目前在久期上採取加碼策略，並傾向於選擇政府債券而非信用債券。

M&G英卓股票、多元資產與永續發展投資長費碧安（Fabiana Fedeli）指出，今年絕大多數的贏家都是推動AI發展的科技股，外加少數來自其他產業、但被投資人認為將受惠於AI投資的公司。AI是改變工作方式與日常生活的重要變革力量，就此而言，AI確實給人一種結構性變革的感覺，然而，無論AI有多麼強大且具結構性，AI賦能企業的市場表現集中現象，很可能只是這方程式中暫時性的部分。

費碧安表示，無論是源於供應瓶頸、資本支出放緩，抑或是單純的產能調適問題，部分企業將難以持續達成符合當前市場預期的成長，而股價表現也將反映此一狀況。最終，隨著時間推移，將會出現其他企業取代當今的市場領導者。今年迄今為止，標普500指數中表現最佳的前100檔個股（不含「Mag-7」）的中位數報酬率為40.1%，相較之下，排除「Mag-7」後整體標普500指數的中位數表現僅有7.5%，相形見絀，因此，主動投資與精選個股仍是最理想的策略，藉此發掘定價失衡的投資機會，並實現具吸引力的風險調整後報酬。

費碧安指出，M&G持續認可AI的顛覆性力量。 在投資配置方面，M&G偏好具備成熟商業模式、可預見現金流、可靠資金來源，且估值尚未完全反映最佳情境的 公司。雖然公司仍持有並看好部分廣受矚目的AI基礎設施供應商，但也日益發掘超越短期AI資本支出最熱門受益者的投資機會，並將目光投向電動化、電力基礎設施及關鍵工業技術等更長周期的需求主題。M&G亦看到科技領域以外的股票存在機會，這些企業有望因應用AI而改善業務表現，這些公司橫跨不同產業，包括能源、工業、醫療保健、金融，甚至消費品領域。

從區域角度來看，費碧安提到，M&G持續在新興市場發掘機會，中國科技企業正日益展現其全球競爭力；在歐洲，基礎設施與能源安全等領域亟需的投資將持續占據主導地位；而在日本，企業轉型正持續擴大並提升企業價值。美國市場方面，基於美國市場在全球指數中的權重，M&G採取相對低配的策略，並在世界各地的其他領域發掘極具吸引力的投資機會。

從更宏觀的角度來看，費碧安說，M&G的多重資產團隊在第二季削減南韓等市場的股票曝險，因認為該市場的價格走勢已到暫歇之際。此舉使團隊的股票持倉維持在中性至略微低配的水平，且重點在於這些持倉的底層標的，而非整體配置，這與公司的股票觀點一致。債券方面，投資組合的久期配置呈超配狀態，鑑於利差收窄，團隊傾向於選擇政府債券而非信用債券。儘管近幾個月來債券市場的關注度不如股票市場，但其操作複雜性絲毫不減。

債券 基礎設施 人工智慧

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