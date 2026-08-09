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當心鋰電池發熱…七款暖手蛋型號有起火風險 標準局要求召回、下架

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

媒體報導暖手蛋於美國因鋰電池發熱有召回之情事，涵蓋OCOOPA廠牌之UT3053、UT3056、ZLS-118、ZLS-118S、ZLS-118D、H01及H01(PD.)等型號，經濟部標準檢驗局表示，已於「商品安全資訊網/國外瑕疵商品訊息」揭露，提醒消費者注意，並要求國內電商平台及代理商預防性下架

標準局呼籲，民眾應儘速檢視家中如有前述型號之暖手蛋商品，立即停止使用；該局並已通知國內代理商確認商品輸入情形，如確屬召回範圍，必須進行召回，相關資訊將於「商品安全資訊網/商品召回訊息」揭露。

標準局進一步表示，因應隨身充電式電器日益普及，已自2023年起陸續將手持式風扇、捲髮棒及暖手蛋等14項充電式電器商品列入應施檢驗範圍，業者應完成檢驗程序，始得輸入或運出廠場；其中暖手蛋已於2025年公告，並於2026年7月1日實施，主要檢測項目包含溫升、絕緣防護、構造檢查等電氣安規及電磁相容測試，以確保產品安全。

標準局特別提醒，消費者選購時，應購買貼有商品檢驗標識之商品，檢視廠商名稱、地址、電壓、消耗功率或電流及型號等各項中文標示；另應依說明書使用，包括：避免無人看管時充電、避免於潮濕環境中使用、避免強力摔落或撞擊等，以確保使用安全。

下架 鋰電池 風險

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