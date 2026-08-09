職業工會亂象…1.7萬人零所得 勞保投保最高級距

勞動部日前才宣布，明年起調高職業工會、漁會辦理勞保行政事務費補助，年花近四億元。不過，審計部最新報告指出，職業工會會員投保屢有掛名加保、長年低報，甚至在請領老年給付前才大幅調高投保薪資等亂象。要求勞動部研議運用財稅資料，強化高風險案件篩選及查核機制。

以一一三年為例，就有逾一點七萬名未滿六十歲職業工會會員，全年財稅所得為零，且因「無謀生能力」被申報為受扶養者，卻以勞保最高投保薪資四萬五八○○元投保。審計部認為涉及掛名加保或短漏報所得，推估政府一年負擔相關勞保費逾七億元。

依規定，無一定雇主或自營作業者，可透過所屬職業工會參加勞保，且必須實際從事本業並獲得報酬。與受僱勞工不同，職業工會會員的勞保保費由本人負擔六成、政府補助四成。

審計部篩選一一三年全年透過職業工會投保，且投保薪資為最高級距四萬五八○○元者，共十六萬一一七七人，勾稽財稅資料後發現，有二萬九八五二人全年所得為零，且被申報為受扶養者，若進一步扣除滿六十歲者，仍有一萬七七一七名未滿六十歲者，以「無謀生能力」被列報扶養，卻以最高級距投保。

審計部也發現，一一三年全年以最低級距二萬七四七○元投保的職業工會會員有一○六多萬人，經比對財稅資料，其中二八九一人的本業相關薪資或執行業務所得超過百萬元，卻仍以最低級距投保，涉有高薪低報情形，推估一年短繳勞保費四一九六萬餘元。

勞保局近年雖加強高風險案件查核，一一三年查核二萬九八六七件，違規率達百分之五一點四八；一一四年截至八月底查核二萬零六○四件，違規率仍達百分之四九點八七。

勞動部回應，職業工會會員多無財稅資料可稽，導致投保情形與所得資料不一，研議運用財稅資料增設高風險對象查核機制的可行性。