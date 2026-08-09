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台電虧損擴大 外界關注電價恐漲

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

美伊戰爭開打後，能源價格疾速飆漲，中油四月、五月、八月調漲國內天然氣價格，使得天然氣發電占比將近五成的台電，承受燃料成本大增的經營壓力。根據最新財報，台電今年上半年虧損擴大至二五七億元，六月單月虧損高達一一三億元，費率較高的夏月電價，也無法避免六月的虧損擴大。

針對台電財報虧損，審計部審計最新報告指出，因發電結構天然氣占比甚高，評估自今年五月起，每月成本增淨增約一百三十億元，營運壓力增加，影響公司經營績效，已函請經濟部督促台電改善。

根據經濟部對審計部的回覆，將調整長約與現貨採購比例，降低燃料採購成本，善用短期低利資金，降低資金成本，以及未來適時合理反映電價，改善財務狀況。

今年二月中東發生美伊戰事，導致國際天然氣價格飆漲，能源署統計進口液化天然氣（ＬＮＧ）價格從二月的每公噸四六七美元，漲至三月的五七五美元，四月再大漲至八七一美元、五月微降至八百三十美元、六月八二六美元，上半年平均價格每公噸六八二美元。

中油在這波國際能源價格飆漲中，沒有再幫忙電業用戶吸收了，而是反映在國內天然氣售價上。美伊二月廿八日開打，當時中油已宣布三月天然氣價，等到三月底宣布四月天然氣價時，一口氣調漲百分之四十一點五八，五月再漲百分之九點三四，六月未調整，七月調降百分之四點七二，八月則調漲百分之九點九一。

台電表示，中油四、五月大幅調漲電業用戶天然氣價格，合計漲幅超過百分之五十，今年至六月止，台電天然氣燃料支出較美伊戰前共增加約四百二十億元。而八月天然氣價再漲百分之九點九一，預估每月燃料支出較美伊戰前增加約一百五十億元。

由於已近九月電價審議委員會開會時間，台電是否在電價上反映燃料成本？台電表示，台電將提報完整燃料成本、電業營運成本資料給電價審議委員會，由委員會綜合考量後決議電價是否調漲。

台電 電價 天然氣價格

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