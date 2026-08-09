官方示警！核電重啟進度恐不如預期 審計部點三大問題

日前一場重量級工商大老與總統的密會，再度聚焦於能源與核電，核電何時可重啟？進度恐怕不如預期。台電核三廠再運轉計畫已送核安會審查，但自主安全檢查進度恐較預期落後，審計部報告指出，核三廠整體性老化評估及老化管理報告等五項自主安全檢查完成決標作業，但履約期限竟一路拉到一一八年七月，審計部直指，「預計一一七年底完成核三廠自主安全檢查文件審查，顯具有高度不確定性」。

審計報告也點出核電重啟政策執行的三大問題，包括核二再運轉計畫尚未提出、自主安全檢查文件進度恐有落差，以及乾式貯存設施進度仍待加速。

審計部在一一四年度總決算審核報告中指出，經濟部一一四年十一月已核定台電核電廠的現況評估報告，認定核一廠不具備再運轉可行性，核二廠及核三則具備再運轉可行性，其中核三廠自主安全檢查時間預計於一一七年完成。

不過，審計部對於核三自主安檢進度有疑慮。報告指出，台電一一五年一、二月已完成核三廠整體老化評估及老化管理報告等五項自主安全檢查的決標作業，但問題是，「各該自主安全檢查文件履約期間介於一一五年一月至一一八年七月」，也就是說，部分自主安全檢查工作可能一路做到一一八年七月，這與經濟部原定一一七年底前完成的目標，存在明顯時間落差。

審計部因此認為，「預計一一七年底完成核三廠自主安全檢查文件審查，顯具有高度不確定性」。

對於審計部的質疑，台電表示，推動核二、核三再運轉整備作業是以核能安全為最高原則，將持續以科學、專業、務實、嚴謹的原則，並參考國內外相關經驗，確保各階段均能依法規要求有序推進。

除了安全檢查問題之外，核三廠另一項關鍵工作是用過核燃料的貯存。審計部指出，據核能發電後端營運基金管理會說明，核三廠用過燃料池尚可供運轉四年半至五年，而室內乾貯設施決標後預計六年內完工，台電說明最新進度，核三室內乾貯已於今年五月廿九日已公告決標，預計一二一年可取得運轉執照。

至於因用過燃料池已滿而不得不提前除役的核二廠，審計部也列出重啟的三大關卡，包括再運轉計畫尚未提出、自主安全檢查尚未進入正式進行、室外乾貯設施尚未完工更是關鍵瓶頸，因乾貯進度會牽動後續自主安全檢查及重啟作業進度。

台電表示，目前正進行核二廠再運轉計畫整備相關工作，但在執行反應爐內部自主安全檢查前，必須先將反應爐內用過核燃料移出，這又必須等待室外乾貯設施取得運轉執照後才能進行，先騰出反應爐空間，才能進一步推動後續再運轉作業。

然而，目前核二廠的室外乾貯六月廿七日才剛完成冷測試，測試報告已送核安會，要等核安會審核同意後，再進行熱測試，冷、熱測試皆完成後，才能申請乾貯場運轉執照。

針對核二、核三重啟各階段出現的進度落差情形，審計部已函請經濟部督促台電力妥謀規畫核電廠再運轉計畫及階段性自主安全檢查文件提送期程，並加速辦理乾貯設施興建進度，以利後續順利換發運轉執照。